Cantieri in Val Bisagno, Linea Condivisa all’attacco: “Centrodestro allo sbando. Comune dice sì al tavolo di monitoraggio bocciato dal municipio”

Genova. Nei prossimi mesi la Val Bisagno sarà interessata da numerose opere pubbliche con relativi cantieri che graveranno sulla qualità di vita dei cittadini e delle cittadine. Per questo Linea Condivisa “si impegna a garantire che la simultaneità di questi cantieri sia gestita in materia appropriata”.

Lo rende noto la stessa Linea Condivisa con una nota stampa: “Su questa prima fase di gestione preliminare dei cantieri il centrodestra è allo sbando – dice il Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale Gianni Pastorino – Comune e Municipio non comunicano tra loro e utilizzano due pesi e due misure nell’organizzazione di questa fase. Se è vero che ‘chi ben comincia è a metà dell’opera’,siamo messi male. Tutto questo per realizzare un ecomostro come lo Skymetro che andrà ad impattare sulle abitazioni dell’area”.

Ieri il Consiglio Comunale di Genova ha approvato un Ordine del Giorno presentato dal Capogruppo della Lista RossoVerde Filippo Bruzzone per l’istituzione di un tavolo di monitoraggio dei lavori pubblici in Val Bisagno. “Un aspetto cruciale della proposta è la necessità di incontri periodici a scadenza regolare – spiega Bruzzone – Questi incontri mirano a assicurare una maggiore tutela ai cittadini interessati e a facilitare un coordinamento efficace tra le diverse opere in corso. Il coinvolgimento di rappresentanti della maggioranza, minoranza, municipi interessati e comunità territoriali è fondamentale per garantire un approccio inclusivo e rappresentativo”.

La stessa proposta è stata presentata lo scorso 29 novembre nel Municipio IV Media Val Bisagno dalla consigliera Erika Venturini. Proposta che però è stata bocciata dalla maggioranza e che ora, dopo l’approvazione del Comune, ripasserà in discussione in Municipio.”Nella mozione che avevo presentato a novembre facevo riferimento agli articoli del regolamento sul funzionamento degli organi municipali che prevedono la possibilità di istituire commissioni speciali o gruppi di lavoro temporanei con finalità di controllo relativamente a problemi di carattere contingente – spiega Venturini – Ora quella stessa proposta che è stata bocciata ritornerà sul tavolo del Municipio perché il Comune ha dato parere favorevole. Sicuramente una buona notizia perché abbiamo ottenuto quello che chiedevamo ma è evidente che il centrodestra ha perso la bussola anche in questa circostanza”.