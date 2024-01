Cantieri, ancora disagi in Liguria: 2 chilometri di coda per lavori anche in Aurelia

Genova. Continuano i disagi per i cantieri in Liguria, e non solo in autostrada.

Questa mattina si registrano anche 2 chilometri di coda in Aurelia in direzione Levante per lavori nei pressi di Sori. Su questa direttrice il traffico è piuttosto intenso anche a causa della chiusura della rampa di accesso al casello di Genova Nervi per i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza.

In autostrada stamattina sono stati segnalati 4 chilometri di coda sulla A26 Genova-Gravellona Toce a causa dei cantieri. I rallentamenti si sono verificati nel tratto compreso tra lo svincolo di Masone e l’allacciamento dell’A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova-Voltri.

Due chilometri di coda a causa di lavori anche lungo l’A10 Genova-Ventimiglia nel tratto compreso tra lo svincolo di Borghetto Santo Spirito e lo svincolo di Finale Ligure in direzione Genova.