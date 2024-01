Un corso gratuito e aperto a tutti per agevolare le adozioni di cani “impegnativi”: l’iniziativa

Genova. Un corso gratuito e aperto a tutti per fornire le informazioni necessarie a convivere con un cane cosiddetto “impegnativo”, aiutarlo a inserirsi in un nuovo contesto e in una nuova famiglia e prevenire eventuali situazioni potenzialmente pericolose o dannose. A organizzarlo Regione Liguria insieme con l’Istituto Ligure per il Consumo e la sezione di Genova della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, un’iniziativa che potrebbe in futuro essere replicata.

L’assunto di partenza è che a oggi in Italia non esistono, per legge, razze cosiddette “pericolose”, ma al netto della personalità specifica del singolo cane e del contesto in cui sono nati e cresciuti, capita purtroppo che alcuni esemplari di specifiche razze siano protagonisti di aggressioni ai danni di esseri umani o altri cani. Questo, come spiega il veterinario Pier Luigi Castelli, presidente della sezione di Genova della Lega nazionale per la difesa del cane, deriva da diversi fattori e va affrontato nel modo giusto, partendo dalla prevenzione e dalla consapevolezza.

“Cani come pitbull, dogo argentino, rottweiler e in generale i cosiddetti molossoidi, ma anche pastori maremmani o alani, hanno particolari propensioni genetiche – sottolinea – Possono sviluppare aggressività verso i consimili, alcune razze sono nate o comunque sono state cresciute come razze da combattimento. L’uomo e gli allevamenti hanno effettuato una selezione, che può aumentare o diminuire questa propensione. Il corso si rivolge dunque a chi desidera adottare uno di questi cani, di cui purtroppo i canili sono sempre più pieni, e anche agli animali stessi. Vogliamo che vengano cresciuti e accolti in modo idoneo e supportare nella loro gestione. Allo stesso tempo vogliamo che chi li accoglie in casa faccia una scelta consapevole. Ritengo che non tutti possano prendere cani di questo genere, si tratta di animali molto pesanti e forti, va trovata una persona che abbia un temperamento idoneo, non troppo anziano ma neppure troppo giovane, che se ne possa occupare nel modo più adeguata”.

Lo scopo non è dunque scoraggiare le adozioni di questi cani, ci tiene a sottolineare Castelli, ma anzi renderle più facili e ad agevolarle con la corretta informazione, anche a livello legale (parlando anche di responsabilità e assicurazioni) e non soltanto etologico. Il corso, dal titolo “Famiglia interspecie impegnativa”, partirà il 3 febbraio e si comporrà di quattro incontri che si svolgerà il sabato dalle ore 15 alle ore 17 nella la Sala Colombo di Regione Liguria, in via Fieschi 15. Dopo il 3 febbraio, appuntamenti il 10 febbraio, sabato 2 marzo e sabato 16 marzo.

Il programma prevede elementi di etologia generale e applicata del cane a cura di Graziana Moretti, elementi di medicina veterinaria, cinognostica, premesse genetiche di specie e di razza a cura di Pier Luigi Castelli, elementi di psicologia sistemico familiare interspecie a cura di Graziana Moretti ed elementi di giurisprudenza in materia animale e norme dedicate ai cani impegnativi a cura di Laura Pieri.