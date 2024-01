Campionato Primavera: il Verona supera (3-1) la Sampdoria

Genova. Se le aspettative erano quelle di trovare a Verona qualche spunto di mercato fra i ragazzi di Sassarini (oltre naturalmente ad un incremento dei punti in classifica, in modo da consentire la partecipazione al Campionato di Primavera 1 anche il prossimo anno), purtroppo indicazioni positive non ne sono arrivate, né in un senso e neppure nell’altro.

E questo nonostante una partenza che sembrava mettere in discesa il match, essendo passata subito in vantaggio la Sampdoria, già al 4°, grazie ad un corner teso di Alesi, che ha fruito di una doppia deviazione di Costantino ed Ajayi, facendo finire la palla in rete, alle spalle di Toniolo.

L’immediata reazione scaligera è arrivata anch’essa su calcio d’angolo, ma ha trovato Tantalocchi pronto a rimandare la palla in corner.

Fra i veronesi, tuttavia, è subito emersa la figura di Alphadjo Cissè che ha preso in mano la partita, riempiendo le note del cronista: al 16° ha sfiorato il palo alla destra di Tantalocchi con una conclusione dal limite; al 24° dopo uscita alta non perfetta di Tantalocchi, ha appoggiato la palla in rete, ma Georgiadis ha evitato il pari respingendo sulla riga di porta; al 35° ha trasformato freddamente il rigore guadagnato dal centravanti Dentale (1-1); al 37° ha ribaltato il risultato con un piattone dal limite che ha spiazzato Tantalocchi, sfruttando una deviazione di Georgiadis (2-1).

Una doppia scoppola che ha mandato in confusione i ragazzi di Sassarini, che proprio un momento prima della fine del primo tempo (dopo che Alesi per infortunio aveva dovuto lasciare il posto a Dacourt) si sono visti rifilare un ‘golasso’ da Ajayi che ha mandato le squadre negli spogliatoi con un pesante 3-1

I cambi effettuati nel corso della ripresa (dentro Porzi per Georgiadis, Leonardi per Polli, Thiago Gomes per Ovella Santos ed infine D’Amore per Costantino) sono quanto meno serviti a cercare di dare una scossa ai demoralizzati doriani, ma non ad impensierire i ragazzi dell’ex blucerchiato Paolo Sammarco, nella cui formazione (e purtroppo non in quella doriana) si sono visti giocatori pronti per affrontare i palcoscenici dei professionisti, vedi in primis Alphadjo Cissè, ma anche il velocissimo Richi Agbonifo (due ragazzi con passaporto italiano) e lo sgusciante ivoriano (in prestito dal Sassuolo) Junior Ajayi.

Verona (4-2-3-1): Toniolo; Nwanege (74° Fagoni), Calabrese, Corradi, Rigo; Riahi, Dalla Riva; Agbonifo (74° De Battisti), Cissè, Ajayi (64° Pavanati); Dentale.

A disposizione: Marchetti, Ventura, D’Agostino, Szimionas, Doucoure, Caneva, Vermesan.

Sampdoria (4-3-3): Tantalocchi; Georgiadis (46° Porzi), Lötjönen, Costantino (78° D’Amore), Langella; Alesi (44° Dacourt), Uberti, Conti; Pozzato, Polli (46° Leonardi), Ovalle Santos (46° Thiago Gomes).

A disposizione: Scardigno, Valisena, Pellizzaro, Meloni, Djalti.