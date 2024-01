Campi, traffico in tilt per uno sversamento di cera in strada

Genova. Disagi al traffico mercoledì in zona Campi per la presenza di una sostanza scivolosa in via Tea Benedetti, che ha costretto la polizia locale a transennare l’area di sversamento e a installare un semaforo.

La zona interessata è che quella che da Campi va verso il ponte di Cornigliano, dove è appunto stato installato un semaforo che regola il passaggio su una sola corsia a senso unico alternato.

L’intervento di bonifica era già stato disposto in mattinata, ma in una parte di carreggiata non è stato sufficiente e le condizioni dell’asfalto hanno reso rischioso il passaggio soprattutto alle moto.

Da qui la decisione di istituire il senso unico alternato, che resterà sino a quando la sostanza – cera, stando ai primi rilievi – non verrà del tutto rimossa. Conseguenza diretta, code e rallentamenti si sono formati sia in direzione monte sia in direzione mare.