Calciomercato Sampdoria: Malagrida in prestito al Rimini, Porcu in via definitiva

Genova. Ora è ufficiale, Lorenzo Malagrida va in prestito al Rimini Football Club.

La Sampdoria ha ceduto il centrocampista ligure classe 2003 con formula secca sino a giugno 2024 alla Società che milita nel campionato di serie C.

Nato a Pietra Ligure, Malagrida viene notato dalla Sampdoria all’età di 13 anni quando era in forza al Vado e lo ha inserito nel settore giovanile blucerchiato, dove qualche anno dopo tra le fila della under 16, si distingue trascinando la squadra ai playoff grazie ai 14 gol realizzati. Arrivato in Primavera, è spesso aggregato in prima squadra fino all’esordio tra i professionisti a gennaio 2023 nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La scorsa stagione ha collezionato 6 presenze in Serie A.

Nel contempo la società informa di aver ceduto a titolo definitivo allo stesso Rimini i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Diego Porcu, terzino sinistro della Primavera.