Calciomercato, il Genoa è pronto allo sprint finale: i tifosi sperano in un altro colpo

GENOVA. “Gente di mare Che se ne va Dove gli pare Dove non sa”….sei giorni al gong finale, poco più di 145h ore alla chiusura, la fine della sessione invernale di calciomercato si avvicina sempre più inesorabilmente.

Sei giorni che stanno facendo tremare i tifosi del Grifone che chiedono, a gran voce, altri rinforzi per non vedere più la squadra in emergenza. Gli uomini di mister Gilardino, nonostante le varie assenze arrivano da 6 risultati utili consecutivi, tra i quali spiccano i due pareggi casalinghi con Juventus e Inter, e forse è proprio per questo motivo che i sostenitori si aspettano qualche sforzo dalla società. La squadra va bene ed è sopra di 8 punti dalla zona retrocessione ma come dicono i tifosi: “Se finisse l’emergenza si starebbe ancora più tranquilli”.

Ma non solo i tifosi sono in subbuglio, anche il tecnico Alberto Gilardino, per la prima volta, si era lamentato nella conferenza stampa pre gara contro la Salernitana: “Mi aspetto risposte dalla società, abbiamo una necessità oggettiva”, aveva tuonato.

E allora tra un uno che viene e uno che va ce nè un altro che dovrebbe arrivare, tra un Dragusin che ha preso un volo direzione Londra (sponda Tottenham) e Spence che è arrivato come contropartita c’è un Ostigard che vorrebbe spostarsi dal Vesuvio alla Lanterna ma che dalle parti dell’Aeroporto Cristoforo Colombo non si è ancora visto. Il difensore norvegese da una decina di giorni ha bloccato la stessa casa che lo aveva accolto nella sua prima esperienza, di due anni fa, in maglia rossoblù. Ma da allora nessuna novità, certo è che il classe ’99 vuole solo il Genoa che ha già pronta l’offerta da 7 milioni.

Ma Dragusin non è il solo ad aver scelto di emigrare infatti anche Puscas ha lasciato la causa rossoblù per sposare quella del Bari, dove già aveva giocato tra il 2015 e il 2016. Al suo posto è ormai sicuro l’arrivo dallo Sheriff Tiraspol David Ankeye. Ma in attacco manca forse ancora qualcosa è così il nome caldo era quello di Niang, ad oggi in Turchia.

E tra un Bohinen, arrivato in prestito dalla Salernitana, e un Hefti partito per Montpellier c’era forse un Andrea Belotti, in uscita dalla Roma, che sarebbe potuto arrivare. L’attaccante della Nazionale Italiana era finito sui taccuini della dirigenza rossoblù che cerca gli ultimi colpi per puntellare la squadra e dare a Gilardino una rosa ancora più competitiva.

Notizia dell’ultima ora: secondo quanto riporta Sky Sport è in arrivo di Giorgio Cittadini, sarà lui l’uomo in più della difesa dei Grifoni. Il classe 2022, di proprietà dell’Atalanta, è pronto a venire via dal Monza per vestire la maglia del club più antico d’Italia. Nella giornata di domani dovrebbe sostenere le visite mediche di rito.

Perchè se c’è della “Gente di mare Che se ne va Dove gli pare Dove non sa” c’è qualcuno che al contrario che senza mare non sa stare.

E quindi il Genoa è pronto allo sprint finale: un solo nome fa sognare i tifosi che è quello di Ostigard perchè probabilmente lui si che è uomo di mare ma che sa bene dove vuole ritornare.