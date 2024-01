Calciomercato Genoa, ufficiale Ankeye e Vitinha è in città per le visite mediche

Genova. Gli ultimi due colpi di mercato del Genoa sono in città. David Ankeye è stato presentato ufficialmente dalla Società.

L’attaccante nigeriano, nato a Port-Harcourt il 22/05/2002, arriva dallo Sheriff Tiraspol a titolo definitivo. A livello europeo vanta 10 presenze e 3 reti in Europa League e 2 presenze nelle qualificazioni alla Champions League.

Domani sarà il giorno di Vitinha (Vítor Manuel Carvalho Oliveira), che oggi ha sostenuto le visite mediche e con un reel su Instagram ha ringraziato il Marsiglia, la squadra che ha appena lasciato per approdare a Genova. Prosegue così la linea diretta tra rossoblù e Olympique aperta da Strootman e proseguita con Malinovskyi, che è stato proprio riscattato in questi giorni per oltre 7 milioni.

Genova24 ha provato a sondare invece gli umori in casa Genoa per quanto riguarda l’offerta della Fiorentina per Gudmundsson. Le ultime notizie parlano di un’offerta che comunque non sarebbe stata presa in considerazione dai vertici di Villa Rostan perché considerata troppo bassa. Non è stato possibile però, al momento, ricevere conferme o smentite. Segno che comunque la trattativa probabilmente è ancora aperta.