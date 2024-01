Calciomercato Genoa, tutto fatto per Ankeye ma potrebbe non essere l’ultimo rinforzo

Genova. Tutto fatto per David Ankeye, le conferme sono arrivate anche dall’allenatore del Grifone, Alberto Gilardino, che nella conferenza stampa di ieri lo ha dato per certo, ora non resta che vederlo in azione sul campo di allenamento. Ma l’attaccante, classe 2002, potrebbe non essere l’ultimo nuovo acquisto di questa sessione di calciomercato invernale che terminerà tra soli 3 giorni.

Il giocatore nigeriano, andrà così a dar man forte a Mateo Retegui e Albert Gudmundsson, sempre più trascinatori della squadra rossoblu con le loro 14 reti. I due bomber si sono presi in più di una partita il Grifone sulle spalle, ma con l’uscita di Puscas (ceduto al Bari) c’era bisogno di un ulteriore rinforzo che sembra in fase di definizione.

Ankeye oggi ha salutato i compagni di squadra e lo staff tecnico dello Sheriff Tiraspol e il suo, ormai ex allenatore, Roman Pylypcuk. Il ragazzo ha già sostenuto le visite mediche, ora si attende solo il visto e poi verrà presentato a stampa e tifosi. Alto 191 cm l’attaccante, dotato di grande forza fisica e destro di piede, copre prevalentemente il ruolo di punta centrale ma sa svariare sulle varie zone del campo. In questa stagione con lo Sheriff ha collezionato 25 presenze complessive mettendo a segno 8 reti. Molto bravo anche di testa ma l’attacco della profondità è l’arma che preferisce per bucare le difese avversarie.

In queste ore, secondo Sky Sport, un altro giocatore è però finito sui taccuini della dirigenza rossoblu, che sta cercando di regalare al tecnico una squadra ancora più competitiva. Il nome caldo di queste ore è quello del portoghese Vitinha, attaccante in forza al Marsiglia, dove ha già messo a segno 4 reti, che lo ha comprato solamente un anno fa per 30 milioni di euro.

Il Genoa punterebbe a prendere il classe 2000 in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato sui 25 milioni di euro. Il dialogo tra i due club è aperto, e non solo per Vitinha. Le due dirigenze infatti stanno parlando anche di Ruslan Malinovskyi, attualmente in prestito al Genoa dal club francese. Nell’operazione verrebbe inserito anche il riscatto anticipato dell’attaccante ucraino per 7 milioni.