Calciomercato Genoa. Con la cessione di Puscas si cerca il “vice Retegui”: piacciono Niang, Pellegri e Shomurodov

Genova. Con l’arrivo di Spence e Bohinen in procinto a farlo, il calciomercato del Genoa si sta accendendo in queste ultime ore. Sul fronte uscite sembrerebbe essere arrivati alla conclusione dell’affare con il Bari per il prestito di George Puscas. Appena verrà definita nero su bianco, l’area da monitorare attentamente diventerà quella offensiva, con un trittico di giocatori dati per papabili “vice Mateo Retegui“.

Come riporta anche la redazione di Gianlucadimarzio.com, il Grifone starebbe puntando a tre vecchie conoscenze dell’ambiente rossoblù. La prima è Pietro Pellegri, che già contro il Torino era stato chiamato dalla Gradinata Nord per salutarlo a fine partita. Il classe 2001 era già stato cercato in estate ma la società granata non voleva privarsi del giocatore a poche ore dalla fine del mercato.

Si segue anche Eldor Shomurodov che, dopo l’esperienza genoana, ha passato delle esperienze non propriamente positive con le maglie di Roma, Spezia e Cagliari. A Genova 8 gol in 31 apparizioni ufficiali e un buon rendimento in campo.

E poi c’è un ritorno ancora più indietro nel tempo, ovvero quando il Genoa era allenato da Giampiero Gasperini. M’Baye Niang, classe 1994, sta per svincolarsi dal Adana Demirspor e valutare l’eventuale proposta rossoblù. Su di lui anche l’Hellas Verona.

Il calciatore senegalese ieri ha pubblicato una storia Instagram con una foto in rossoblù con un cuore. Ne ha messa successivamente una riguardo al periodo del Milan, ma è chiaro che Niang accoglierebbe volentieri un ritorno in Italia.

Sono comunque attese novità nei prossimi giorni, ora i telefoni iniziano a squillare con più frequenza per la squadra mercato genoana.