Calcio a 5, Andrea Ortisi taglia il traguardo delle cento reti con la CDM Futsal

Campo Ligure . Andrea Ortisi, capitano della CDM Futsal, nell’incontro vinto per 6 a 2 sulla Elledì ha realizzato due reti, portando a 100 il bottino personale con la maglia del team genovese.

Ecco le parole con le quali la CDM Futsal ha omaggiato il suo giocatore simbolo: “Ammettiamolo, alla fine anche noi abbiamo esaurito gli aggettivi per descriverlo! E allora, lo chiameremo solo ‘Capitano’ ma con la C maiuscola. Perché le storie, quelle belle, quelle pulite, quelle che ci raccontano il bello di questo sport la maiuscola se la meritano proprio. Ma soprattutto perché Andrea Ortisi se la merita proprio la SUA maiuscola. Perché dietro a quel suo nasino… insomma, diciamocelo… non proprio alla francese, tutti noi in questi anni abbiamo scoperto un uomo vero, un professionista come pochissimi, ma anche un ragazzo che con la nostra maglia ha trovato qui la sua seconda casa, in questa Genova così distante e così diversa dalla sua bella Sicilia, diventando presto una certezza, in campo e dentro lo spogliatoio.

Contro l’Elledì Andrea ha segnato prima il goal numero 99, poi ha sentito il suo urlo di gioia strozzato in gola quando a inizio secondo tempo il suo pallonetto su è stampato sulla traversa. Ma poco dopo eccolo il goal numero 100, quello che aspettava, quello che sognava. E poi la gioia, la corsa a perdifiato per finire inginocchiato con la testa inebriata di pensieri e (ci scommettiamo!) di splendidi ricordi. E chissà che nella mente non gli sia passato qualcuna delle altre 99 perle. Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che, da oggi, per noi, lui sarà sempre Mister100. E allora, che dire? Grazie Andrea e altri… 100 di questi goal!”-

“È un traguardo bellissimo . racconta lui stesso, emozionato come non l’abbiamo mai visto prima -. Sono sei anni e mezzo che sono qui con questa maglia, non so nemmeno più quante presenze ma è meraviglioso sapere di aver dato un contributo con i miei goal, sia nei momenti di gioia che in quelli di difficoltà. La doppietta di oggi mi ha permesso di tagliare questo fantastico traguardo e ne sono felicissimo, ma anche oggi la cosa più importante è la vittoria della squadra, che serviva tantissimo visto che venivamo da un momento particolare dal punto di vista dei risultati. Diciamo che sono stati una bellissima ciliegina sulla torta”.

Una vittoria, quella conquistato contro l’Elledì, che ci voleva per voltare pagina, per chiudere un periodo avaro di soddisfazioni che, a cavallo fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 ha visto la CDM portare a casa solo un pareggio e due sconfitte. Una vittoria che ci voleva per il morale ma anche per la classifica, per restare agganciati al treno playoff e continuare a lottare. “Sicuramente una vittoria che ci dà fiducia perché il lavoro fatto in settimana ha dato i suoi frutti – commenta mister Hugo de Jesus -. Sono davvero contento della prestazione dei ragazzi che hanno lavorato bene per riuscire a mettere tutto questo anche sul campo. Martedì si torna in Sardegna per la Coppa Italia e siamo carichi al punto giusto”.

Una vittoria centrata anche a dispetto della sfortuna e degli infortuni: contro l’Elledì mancava Boaventura squalificato, Fabinho era in panchina ma solo per onor di firma perché infortunato e Ramon ha giocato (benissimo peraltro) ma non era certo al meglio dopo un brutto colpo rimediato sette giorni fa contro la Leonardo. “Io sono qui tutti i giorni – spiega il mister – vedo questi ragazzi tutti i giorni e so il gruppo che ho, un gruppo di ragazzi di cui posso fidarmi ciecamente. Quando c’è bisogno, loro ci sono sempre e rispondono sempre presente. E questo mi dà ancora più fiducia e carica per il prossimo futuro”.

È uscito dal campo con il ghiaccio sulla caviglia ma per tutta la partita ha lottato senza risparmiarsi un momento. Ramon però è questo, lo sappiamo benissimo e contro l’Elledì, in una serata praticamente perfetta per la CDM, ne ha dato l’ennesima dimostrazione, non solo salvando in almeno un paio di circostante la propria porta ma togliendosi anche la soddisfazione di segnare il goal del definitivo 6-2.

“Il mio ruolo è quello di cercare di impedire ai nostri avversari di segnare – dice Ramon sorridendo -, poi è stato bello segnare ma il mio compito è prima di tutto un altro. Oggi è andato bene e sono felicissimo per questo. Purtroppo l’infortunio si è fatto sentire ma io sono fatto così, se entro in campo voglio sempre dare il massimo senza risparmiarmi mai. Avevo dolore ma ho stretto i denti per poter aiutare la squadra e per dare una mano visto che mancavano già Marco e Fabinho. E meno male che questa mano è servita!”.