Cadavere trovato in un canale a Sanremo, forse si tratta del ragazzo scomparso la scorsa settimana

Sanremo. Un cadavere è stato trovato questo pomeriggio in via Pietro Agosti, a Sanremo, nel canale in cui passa il torrente San Romolo. Sul posto immediato l’intervenuto di vigili del fuoco e polizia, i quali hanno effettuato le operazioni di recupero della salma. È stato anche allertato il medico legale per stabilire le cause della morte.

Al momento non si può escludere alcuna ipotesi, anche se gli inquirenti stanno verificando la possibilità che si tratti del corpo di un ragazzo di 25 anni dato per scomparso lo scorso 30 dicembre.

La denuncia di scomparsa è stata presentata alla polizia. Le indagini sono coordinate dal pm Antonella Politi. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto verranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Stando alle prime informazioni, il corpo, che si trovava nell’acqua, non presenta segni evidenti di lesioni. Sarebbe dunque esclusa l’ipotesi di una morte violenta causata dall’intervento di terzi.