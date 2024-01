Burrasca su Genova, interventi a raffica dei vigili del fuoco per rami e persiane pericolanti

Genova. Forti raffiche di vento da nord stanno soffiando già da diverse ore su Genova e provincia. La burrasca raggiungerà il suo apice entro la serata di oggi, domenica 7 gennaio.

Anche se i valori registrati dalla rete di monitoraggio di Arpal non hanno raggiunto certo livelli record – la velocità massima delle raffiche è stata segnalata a 57km/h alla stazione di Sori Fontana Fresca – il vento sta causando alcuni disagi.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco, specialmente nei quartieri collinari e allo sbocco delle vallate per alberi pericolanti, cartelli e lamiere in movimento, e altre strutture divelte dal vento.

Per mettere in sicurezza una persiana che poteva cadere sulla strada, intorno alle 13 è stata chiusa via Caffaro, in centro città a Genova.

Attenzione anche al vento forte sul tratto di autostrada A10 tra Genova Pra’ e il bivio A10/Fine Complanare Savona, in entrambe le direzioni.

Al momento il vento non sta provocando ritardi o cancellazioni per quanto riguarda i voli in partenza o arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova né sta inficiando l’operatività del porto.