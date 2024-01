Borzonasca e Mezzanego, in arrivo il nuovo medico di base

La Direzione Sociosanitaria dell’Asl 4 informa che, a seguito della cessazione dell’attività del medico di Medina Generale Tomaso Marazza convenzionato per i Comuni di Borzonasca e Mezzanego, da lunedì 12 febbraio 2024 i suoi assistiti saranno presi automaticamente in carico dalla dottoressa Elisa Donatella Mantero.

La dottoressa Mantero, che assume l’incarico in attesa delle procedure per la copertura della zona carente, è contattabile al numero 331/2837529 e riceverà nei seguenti studi e orari:

Studio di Mezzanego, via Cap. Freg. Gandolfo, 113

Lunedì, dalle ore 13.30 alle 17.00, su appuntamento;

Martedì, dalle ore 14.00 alle 16.30, ad accesso libero;

Mercoledì, dalle ore 9.30 alle 12.00, ad accesso libero;

Giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.00, su appuntamento.

Studio di Borzonasca, via Roma, 4

Giovedì, dalle ore 13.30 alle 16.00, su appuntamento;

Venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30, ad accesso libero.

Si comunica inoltre che, vista l’entrata in servizio della dottoressa Mantero, da venerdì 9 febbraio 2024 terminerà l’attività dell’Ambulatorio situato nel Palazzo Municipale di Mezzanego, avviato in via emergenziale e temporanea al fine di garantire la continuità assistenziale ai pazienti del dottor Marazza.

Si ricorda infine che, per la stessa ragione, i residenti nei Comuni di Mezzanego e Borzonasca hanno la possibilità di scegliere il dottor Franco Gallo, con studio a Borzonasca (Polo Sanitario Asl 4, via Roma, 4), disponibile a effettuare anche visite domiciliari.

L’Ufficio Medicina di Base di Chiavari, contattabile al numero 0185/329420, è a disposizione per ulteriori chiarimenti.