Bologna-Genoa LIVE: si sblocca il match, Gudmundsson porta avanti il Grifone

Risultato: Bologna 0-1 Genoa (20’ Gudmundsson) [Live]

Al 31’ Zirkzee cerca la porta dalla distanza sparando altissimo, ma anche in caso di realizzazione sarebbe stato tutto inutile: segnalato fuorigioco dall’assistente dell’arbitro.

Al 28’ il Genoa conferma il suo ottimo momento provando ad imporre il proprio gioco ad un Bologna rimasto decisamente stordito dal gol subito.

Al 20’ ecco il vantaggio del Genoa. Gudmundsson fa impazzire i numerosissimi cuori rossoblù giunti a Bologna calciando un siluro direttamente da punizione: Ravaglia beffato, è 0-1 al Dall’Ara! I padroni di casa non subivano gol tra le mura amiche dal 22 ottobre.

Al 19’ la giocata elegante di Gudmundsson libera Messias il quale sterza secco rimediando una punizione da ottima posizione: ammonito Posch, buona chance per il Grifone.

Al 17’ Calafiori e Urbanski provano a sfondare la retroguardia rossoblù, ma i difensori del Grifone fanno buona guardia con il pallone che termina debole tra le braccia di Martinez.

Al 13’ Badelj e compagni, incentivati dalle urla di Gilardino, aumentano il pressing creando maggiori difficoltà alla manovra del Bologna.

Al 7’ Orsolini sfrutta lo spazio a sua disposizione accentrandosi e calciando una sassata che Martinez riesce a respingere con un ottimo intervento: brivido per il Grifone, buon Bologna fin qui.

Al 5’ il Genoa, in emergenza a causa di una sindrome influenzale che ha colpito svariati componenti della rosa a disposizione di mister Gilardino, attende in maniera ordinata il Bologna, squadra per il momento che comanda il gioco.

Alle 20.46 prende il via il match.

Le formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis, Freuler, Moro, Orsolini, Fabbian, Urbanski, Zirkzee (C).

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, De Silvestri, Corazzza, Kristiansen, Beukema, Aebisher, Saelemaekers, Van Hooijdonk.

Allenatore: Thiago Motta.

Genoa (3-5-2): Martinez, Dragusin, Vogliacco, Vasquez, Sabelli, Malinovskyi, Badelj (C), Frendrup, Messias, Gudmundsson, Ekuban.

A disposizione: Calvani, Sommariva, Matturro, Martin, Haps, Kutlu, Papadopoulos, Galdames, Retegui, Fini.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Presentazione

Bologna. Al “Renato Dall’Ara” va in scena il primo anticipo dell’ultima giornata del girone d’andata della stagione 2023/2024 della Serie A. Il Genoa dopo il pareggio contro l’Inter e il colpo esterno a Sassuolo si presenta a Bologna sulle ali dell’entusiasmo e con grande voglia di stupire ancora. I padroni di casa invece, in seguito alla bruciante sconfitta sofferta contro l’Udinese nell’ultimo turno, questa sera puntano a rilanciarsi per consacrarsi come assoluta outsider del campionato.