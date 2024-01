Biscione, in arrivo due piattaforme elevatrici per eliminare le barriere architettoniche

Genova. Due piattaforme elevatrici agli estremi dell’edificio e un montascale a metà (già installato): sono gli interventi previsti per superare il problema delle barriere architettoniche al Biscione, il grande complesso residenziale sulle alture di Marassi che si avvia al completamento della totale riqualificazione energetica grazie al Superbonus. A renderlo noto è la Brc, azienda esecutrice dei lavori, in una comunicazione giunta ad Arte Genova e all’amministratore di condominio Lorenzo Lorenzon dopo la denuncia di Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa.

“Inaccettabile constatare che si è fatto poco o nulla per rendere accessibile l’edificio – scriveva ieri Pastorino, che oggi si dichiara “molto contento” della novità -. Da mesi siamo intervenuti per denunciare gli interventi insoddisfacenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La mancanza di attenzione alle esigenze delle persone disabili è inaccettabile”.

In realtà, spiega la ditta, oltre al montascale già esistente verranno installati due elevatori all’inizio e alla fine del camminamento sopraelevato rispetto alla sede stradale. Oggi, infatti, per accedere ai portoni bisogna salire una ventina di scalini. Una grossa difficoltà non solo per anziani e disabili, ma anche per chi dovesse avere temporanei problemi di mobilità dovuti a un incidente.

“Il tutto – precisa la Brc – a costo zero, ossia senza che il condominio e/o i condomini debbano sborsare nulla, né in acconto né dopo, a prescindere dall’evoluzione della normativa fiscale di detraibilità delle spese. Ciò che non è compreso nel Superbonus viene pagato dall’impresa”. Inoltre sono state soddisfatte alcune richieste specifiche di singoli condomini: al civico 231 è stata predisposta l’apertura automatica del portone ed è stata aggiunta una piattaforma elevatrice interna.