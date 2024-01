Betty ti presento Sally, al via rassegna di cinema a tematica lesbica all’America

Genova. Si chiama Betty ti presento Sally, rievocando il celebre film Harry ti presento Sally ed è una rassegna di cinema a tematica lesbica, ideata da LesboEventi e realizzata in collaborazione con Circuito Cinema Genova allo scopo di superare pregiudizi e stereotipi per stimolare dibattito, confronto e socialità.

La rassegna si compone di quattro film in programma al cinema America (via Colombo 11, tel. 010 4559703) per quattro giovedì consecutivi alle ore 21. Sono: Due di Filippo Meneghetti da vedere il 18 gennaio 2024, Giorni d’estate di Jessica Swale il 25 gennaio, La diseducazione di Cameron Post l’1 febbraio e La favorita di Yorgos Lanthimos l’8 febbraio. Ogni proiezione sarà preceduta da un’introduzione a cura di Lesboeventi. Biglietto intero 7 euro, 4 euro per gli abbonati di Circuito.

Betty ti presento Sally inizia giovedì 18 gennaio 2024 alle 21 con Due di Filippo Meneghetti, presentato nel 2019 alla Festa del Cinema di Roma e vincitore del Premio César nel 2021 come migliore opera prima. Racconta la storia di Nina e Madeleine, due donne in pensione, che sono segretamente innamorate da decenni. Fino al giorno in cui la loro relazione viene travolta da un evento inaspettato che porta la figlia di Madeleine a svelare lentamente la verità su di loro.

La rassegna prosegue giovedì 25 gennaio con Giorni d’estate, primo lungometraggio di Jessica Swale per il quale ha ricevuto il BAFTA JJ Writers’ Fellowship nel 2021. Ambientato durante la seconda guerra mondiale nel Regno Unito, parla di una scrittrice solitaria, interpretata da Gemma Arterton, che deve prendersi cura di un ragazzino sfollato da Londra. Comincia lentamente a stringere un legame con lui, mentre ripercorre la sua stessa vita e ricorda la sua amante perduta da tempo.

Il terzo film è La diseducazione di Cameron Post, in programma giovedì 1 febbraio, film vincitore del Grand Premio della Giuria al Sundance Festival del 2018. È ambientato in Montana nel 1993. Quando viene sorpresa a baciarsi con una ragazza durante il ballo della scuola, la giovane Cameron Post (Cloë Grace Moretz) viene spedita in un centro religioso, God’s Promise, in cui una terapia di conversione dovrebbe “guarirla” dall’omosessualità. Insofferente alla disciplina e ai dubbi metodi del centro, Cameron stringe amicizia con altri ragazzi, finendo per creare una piccola e variopinta comunità capace di riaffermare con orgoglio la propria identità.

La rassegna si chiude giovedì 8 febbraio con La Favorita di Yorgos Lanthimos. Due dame di corte (Emma Stone e Rachel Weisz) lottano per essere “la favorita” della regina (Olivia Colman). Una lo è da tempo, prospera a corte, ha un matrimonio di convenienza (pura facciata) ed è l’amante di sua maestà; l’altra è la nuova arrivata, che dalle cucine sale la scala sociale fino a guadagnarsi i favori della regina Anna, anche sessuali. Il film ha ricevuto 10 candidature agli Oscar 2019, 12 candidature ai Premi BAFTA dello stesso anno e 5 candidature ai Golden Globe. Olivia Colman è stata premiata con il premio Oscar, il Golden Globe e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.

Lesboeventi è un gruppo informale di donne lesbiche e omoaffettive che ha sede nel Rainbow Lab, la casa del Liguria Pride, nel centro storico di Genova. L’obiettivo del gruppo è la promozione, l’organizzazione e la diffusione di eventi socio-culturali a tematica lesbica e lesbotransfemminista, privilegiando le produzioni artistiche di donne, quali occasioni e spazi di rappresentazione della specificità lesbica.