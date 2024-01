Basket, sconfitta nonostante una buona prova la Valpetronio contro Next Step

Casarza Ligure. Sconfitta in Via Castello per la Valpetronio Basket, superata da Next Step Rapallo nella Conference Levante di Divisione Regionale 1. Solco del terzo quarto decisivo, ma segnali positivi dettati dalla buona prova difensiva nel primo tempo e dal buon parziale offensivo nell’ultima frazione.

Primo quarto equilibrato, con la Valle che tiene botta contro una delle compagini più in forma del campionato. Nella seconda frazione si parte dal +5 ospite, con la difesa gialloblù che riesce a limitare l’atletismo degli Accademici, andando così a riposo sul -7. Terzo quarto decisivo dal punto di vista del punteggio, con Rapallo che allunga e scava il solco che risulterà determinante alla fine della sfida, andando così a +16. Nell’ultima frazione grande verve da parte dei ragazzi di Coach Callea, capaci di mettere sotto gli avversari con un parziale di 23-15, avvicinando Rapallo e dimostrando buona attitudine nonostante la sconfitta.

Questo il commento di Fabio Callea, coach della Valle: «Partita dolce e amara. Amara nel senso che la prestazione è buona, però secondo me potevamo fare di più. Potevamo in attacco essere un po’ più fluidi, un po’ più dinamici, passarci un po’ di più la palla. Potevamo avere tante occasioni, soprattutto sulla situazione di roll, mentre e in difesa abbiamo patito la loro fisicità, soprattutto dei lunghi a rimbalzo. Potevamo spendere un po’ meglio la situazione dei falli e qualche tiro da tre punti, anche a gioco rotto, potevamo evitare di prenderlo. Tutto sommato è una buona prestazione, ma questo fa anche capire che se avessimo giocato tutte le partite con un po’ più di concentrazione, un po’ più di voglia e un po’ più di consapevolezza avremmo raccolto un po’ di più. Chiaro è che da questa prestazione usciamo sapendo che se difendiamo possiamo contenere gli attacchi avversari e poi andare con un po’ più di leggerezza in attacco. Avremo poi un girone salvezza da affrontare dove sicuramente lì bisogna dare tutto, farci sentire in difesa e giocare più leggeri in attacco».

Il tabellino:

DIVISIONE REGIONALE 1, CONFERENCE LEVANTE

VALPETRONIO BASKET – AURORA CHIAVARI 68-76

(Parziali: 17-22; 15-17; 13-22; 23-15)

VALPETRONIO BASKET: Calzolari 11, Bottaro 16, Tasso J. 2, Davini 1, Diakite 10, Marjanovic 6, Beltrami 5, Tasso N. 13, Serio 2, Orlandi 2, Gamaleri. All. Callea.

NEXT STEP RAPALLO: Keita 20, Zavhorodnii 19, Odipiri 16, Miaschi 13, Zhytenov 5, Sanogo 2, Major Martins 1, Dagnon, Morina, Mitreski, Doucoure, Sachek ne. All. Villani