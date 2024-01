Bargagli, il “mistero” del letame scaricato davanti all’ingresso del Comune

Bargagli. È un piccolo mistero quanto accaduto a Bargagli martedì: qualcuno, probabilmente nella notte, ha scaricato del letame davanti alla porta d’ingresso del Comune, un gesto che potrebbe essere ricondotto al lavoro degli assistenti sociali.

Il portone davanti a cui è stato scaricato il letame, infatti, è quello della sede dello sportello dei servizi sociali, e il sospetto è che chi ha compiuto il gesto volesse lanciare un messaggio contro il loro operato.

Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine (e ovviamente anche il sindaco) ma resta difficile risalire all’autore del gesto a meno di non trovare testimoni: in quel punto non ci sono telecamere. Nel piccolo Comune dell’alta val Bisagno intanto si è scatenata la curiosità, mista a un po’ di preoccupazione. A chi l’ha defonita una goliardia c’è infatti chi ha risposto che si tratta di “roba pesante, da non sottovalutare”, è uno dei tanti commenti postati sui social, dove è stata condivisa la foto.