Barbero: “Genova vecchia e in declino? Non è vero, sta riscoprendo la sua bellezza nascosta”

Genova. Tutto esaurito a Palazzo Ducale per L’impero di Genova, il convegno internazionale che apre il cartellone di Ianua – Genova nel Medioevo. E pensare che l’ospite più atteso e popolare, Alessandro Barbero, è venuto solo per sedersi in prima fila e assistere ai lavori della prima giornata. A lui saranno affidate le conclusioni sabato a partire dalle 17.00 in una tavola rotonda che coinvolgerà anche il direttore di Limes Lucio Caracciolo e lo storico Antonio Musarra, coordinatore scientifico dell’intero progetto. Siamo riusciti a fargli qualche domanda strappandolo alla processione di ammiratori a caccia di selfie, autografi e strette di mano.

Professore, che cosa rappresenta Genova per il Medioevo?

“A partire dal X-XI secolo l’Italia è il centro del mondo, il loro mondo, il paese più ricco del loro mondo. E Genova è una delle capitali dell’Italia, perché è una ricchezza che nasce dai commerci, dalla collocazione nel cuore del Mediterraneo, proprio ciò che oggi ci rende vulnerabili e che invece una volta era un punto di forza straordinario. Genova è una delle quattro città italiane assolute protagoniste della vita economica del Medioevo”.

Appare incredibile che un evento di questa portata arrivi solo dopo anni di risveglio culturale in questa città. Perché avviene proprio oggi, secondo lei?

“Nel peggiore dei casi potremmo dire che c’è anche un certo risveglio di campanilismo. Ma il campanilismo può avere anche un aspetto positivo, quando significa meditare sul proprio passato, esserne consapevoli, non soltanto esserne orgogliosi in modo un po’ vacuo, ma ragionare su quello che significa e sulle nostre responsabilità verso i nostri antenati. In quel senso è un risveglio che fa parte di un momento buono: in un mondo come l’oggi, in cui tanta vita è appiattita sul presente e la dimensione della profondità storica per tanti, specialmente per i politici, sembra che non conti niente, a meno che non sia per polemizzare sui soliti Savoia o Borboni, è bene invece riscoprire che il nostro Paese ha una storia millenaria che comporta responsabilità verso il resto del mondo, con cui abbiamo sempre interagito e con cui dovremmo saper interagire ancora adesso. Nel caso di Genova, una città di cui per tanto tempo si è detto che è in declino ed è invecchiata, e che invece mi sembra conosca un momento di slancio straordinario nella riscoperta della propria bellezza, anche questo evento, in questo momento specifico, mi pare abbia un senso ben preciso”.

Lei definì Genova una città di una bellezza inaudita, forse la più misconosciuta e fraintesa d’Italia. È ancora così?

“Per chi viene da fuori la sensazione di una città che si sta riscoprendo e che ha voglia di farsi scoprire c’è”.

Con l’esperienza dei Rolli Days si può dire che Genova abbia segnato un modello culturale da esportare?

“Non ovunque in Italia c’è questa caratteristica che invece è di Genova: che infinite cose straordinarie sono nascoste. Altre città italiane si espongono di più. Ma ci sono anche tante situazioni in Italia in cui la bellezza di una città si scopre solo se si entra nelle case, nei palazzi delle vecchie famiglie. In questo senso Genova può essere davvero un modello, coinvolgendo la proprietà di decine e centinaia di palazzi, abituando a pensare che la gente ha il diritto di vedere e scoprire queste bellezze nascoste. In quel senso mi sembra che sia una novità e che, se attecchisse anche in altre parti d’Italia, sarebbe una buona cosa”.