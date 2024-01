Bando per la rottamazione dei pescherecci, Genova “colpita di striscio”

Liguria. Interesserà in modo piuttosto marginale la provincia di Genova e quella di Savona il nuovo bando ministeriale da 74 milioni di euro per l’arresto definitivo dei pescherecci, che prevede l’erogazione di un contributo a favore di quei pescatori che decidono di “rottamare” le loro imbarcazioni di lavoro.

Come conferma Daniela Borriello, responsabile regionale di Coldiretti Impresa Pesca, Savona è “la provincia più felice” da questo punto di vista. Il bando, infatti, prevede che in Liguria le uniche imbarcazioni “rottamabili” siano quelle che effettuano la pesca a strascico e “nel savonese sono poche le barche dotate di licenza per questo tipo di attività. Ce ne sono alcune a Finale Ligure e nel capoluogo, ma per il resto si tratta per lo più di imbarcazioni per la piccola pesca”.

“A livello numerico, quindi, la provincia di Savona non dovrebbe essere particolarmente ‘colpita’ ma vedremo cosa decideranno i pescatori. Alcuni mi hanno già contattato chiedendomi informazioni e ci stanno pensando. Si tratta per lo più di persone avanti con l’età e magari senza figli che proseguano l’attività di famiglia. Per questi professionisti, quindi, si tratta di una buona occasione per recuperare risorse. Ma per sapere cosa sceglieranno in maniera definitiva occorrerà attendere l’emissione del bando”.

Le imbarcazioni per la pesca a strascico sono attive per lo più in provincia di Imperia: “Ce ne sono alcune a Bordighera, molte a Sanremo; un’altra flotta importante opera a Santa Margherita Ligure. A Genova ce ne sono un paio in darsena e qualcuna a Sestri Levante. Alla Spezia sono circa una decina. In tanti operano su barche piuttosto nuove, perciò la rottamazione non dovrebbe interessarli”.

Più in generale, secondo Borriello il bando rappresenta una scelta sbagliata: “Il Ministero dovrebbe erogare fondi per incentivare la pesca, per innovare il settore, per invogliare i giovani ad intraprendere questa attività – spiega – Come Coldiretti operiamo da sempre in questa direzione e, ad esempio, abbiamo organizzato di recente un corso di formazione per nuovi operatori della pesca. Grazie alla collaborazione con alcune imprese del settore, al termine del loro percorso i dieci iscritti saranno imbarcati per sei mesi. L’obiettivo è far crescere il settore”.

Il bando, invece, sembra quasi puntare ad ottenere il risultato inverso, dato che “spinge chi già lavora a lasciare. Puntare sulle demolizioni significare incentivare l’interruzione dell’attività. In un momento, tra l’altro, in cui il consumo di pesce è aumentato. Ciò comporterà un aumento dell’importazione. E di pesce di scarsa qualità”.

Un altro aspetto non trascurabile è proprio questo, la qualità del pescato: “Purtroppo manca la consapevolezza. Tantissima gente mangia abitualmente pesce (ad esempio sottoforma di sushi) ma magari non conosce i pesci tipici del nostro mare. Se la domanda aumentasse ancora, i nostri pescatori sarebbero più che pronti a portare il loro pescato sulle tavole”.