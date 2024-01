Il Comune cerca addetti agli uffici turistici da assumere a tempo indeterminato: come candidarsi

Genova. Il Comune di Genova cerca personale da inserire negli uffici turistici cittadini. Nello specifico, quattro persone che svolgeranno “funzioni di accoglienza e informazione, finalizzate ad agevolare e orientare il turista nella sua permanenza nella città di Genova”, che verranno assunte a tempo pieno e indeterminato attraverso un bando.

Il bando in questione è stato pubblicato nei giorni scorsi, e le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica ( “InPA”), all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/. Il limite massimo per candidarsi sono le 23.59 del 2 febbraio, e per partecipare verranno considerati come requisiti indispensabili maggiore età, cittadinanza italiana e possesso di Spid, mentre nei requisiti specifici rientrano il diploma di scuola secondaria di secondo grado, almeno sei mesi di esperienza nel settore del turismo e dell’accoglienza, la conoscenza dell’inglese e di un’altra lingua tra francese, spagnolo e tedesco, e ancora la conoscenza dei principali sistemi operativi informatici e delle piattaforme social.

“Le strutture del Comune nelle quali i vincitori dovranno operare saranno gli sportelli informativi costituenti ‘biglietto da visita’ e ‘vetrina del territorio’, a servizio di un’utenza desiderosa di informazioni, assistenza e accoglienza, con particolare riferimento a turisti italiani e stranieri, ma anche in funzione di supporto a operatori turistici, giornalisti, associazioni di categoria, enti pubblici ed a tutti coloro che, a vario titolo, desiderano usufruire delle risorse turistiche del territorio – si legge nel bando – Ai candidati, pertanto, oltre alla conoscenza delle lingue straniere maggiormente diffuse, del territorio della Città di Genova e della sua Provincia, sarà richiesta capacità di adeguato utilizzo dei canali di accesso e di uscita dei servizi, quali ad esempio posta elettronica e piattaforme social. È inoltre richiesta elevata capacità di utilizzo di tutte le principali funzionalità informatiche correlate all’uso della rete Internet”.

La commissione esaminatrice incaricata di valutare le candidature procederà a un’eventuale preselezione e, una volta individuata la platea di candidati, si passerà agli esami, composti da una prova scritta e da una prova orale, le cui date verranno comunicate in seguito alla selezione dei candidati. Una volta sostenute le due prove, i candidati con i punteggi più alti verranno inseriti in una graduatoria e i primi 4 verranno assunti a tempo indeterminato con uno stipendio lordo mensile di poco meno di 1.800 euro. L’inquadramento sarà quello riservato ai funzionari amministrativi (tutte le info a questo link).