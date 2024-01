“No all’autonomia differenziata”, il presidio davanti alla prefettura

Genova. “Il rischio dell’autonomia differenziata è quello di dividere l’Italia in tante piccole repubbliche con alcune che potranno stare meglio ma con molte in cui le persone avranno meno diritti, meno uguaglianza. Come regioni come la nostra, che sono in difficoltà e che hanno bilanci in perdita, che vedranno sempre più persone che non riusciranno a curarsi, creando una situazione che va contro la nostra Costituzione”.

Queste le parole di Claudio Calabresi, rappresentante del “Fronte Comune Ligure Insieme per la sanità pubblica”, nel corso del presidio che si è tenuto martedì di fronte alla prefettura per dire no all’autonomia differenziata.

Calabresi, assieme al segretario della Camera del Lavoro Igor Magni e alla vice segretaria del Pd Katia Piccardo, ha consegnato una lettera alla prefetta Cinzia Torraco in cui sono spiegate le ragioni del no. Un’iniziativa analoga a quella che si è svolta in altre città italiane ma che a Genova è stata centrata sopratutto sui temi della sanità.

“ on è un caso che il nostro fronte comune abbia promosso questo presidio a Genova nel giorno in cui comincia l’iter in Senato – conclude Calabrese – noi siamo un’entità che si occupa di sanità e vediamo male l’autonomia differenziata perché mette a rischio servizi essenziali, come la sanità, l’istruzione e i trasporti”.