Auto elettriche, boom a Genova: nel 2023 immatricolazioni quasi raddoppiate

Genova. Cresce il numero delle auto elettriche in circolazione a Genova, quasi raddoppiato dal 2022 al 2023. Ad attestarlo è il Portale dell’Automobilista, che registra i dati delle immatricolazioni anno per anno e mese per mese.

Stando ai dati raccolti, le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute del 44,90% nel capoluogo ligure: nel 2022 sono state l’1,75% del totale, mentre nel 2023 le auto elettriche sono state il 2,77% del totale. Osservando i dati nel dettaglio, a dicembre 2023 le nuove vetture green immatricolate erano 284 su un totale di 10.262 circolanti, contro le 196 del 2022. Anno, però, in cui erano in numero superiore.

Il mese che ha fatto registrare il maggior numero di immatricolazioni è stato marzo, seguito da dicembre e poi da ottobre e novembre pari merito. È intanto notizia della scorsa settimana che anche per il 2024 i liguri proprietari di auto elettriche e ibride potranno usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo.

A stabilirlo il consiglio regionale, che in sede di elaborazione del Bilancio ha approvato all’unanimità la proposta del capogruppo della Lega in Regione, il consigliere Stefano Mai, contenuta nell’ordine del giorno per valutare la possibilità, “anche per il prossimo anno, in coerenza con le politiche di eco-sostenibilità già adottate dalla Liguria, di esentare dalla tassa automobilistica le auto ibride”.

“La legge regionale n. 15, all’articolo 5, prevede due o tre annualità di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le vetture ibride (a seconda della loro tipologia), immatricolate nel 2023 – ha detto Mai – Un modo perché i cittadini non debbano trovarsi a pagare di più nell’anno venturo”.