“Costrette a dire via radio la necessità di usare il bagno e derise”, la denuncia delle autiste Amt

Genova. Costrette a comunicare via radio la necessità di usare il bagno, in alcuni casi schernite e addirittura sanzionate per questo bisogno, ignorate quando hanno chiesto supporto davanti a una molestia verbale subita in servizio.

Sono soltanto alcuni episodi denunciati dalle autiste di Amt che si sono rivolte alla sezione ligure dell’Unavi, l’Unione Nazionale Vittime, per chiedere che le loro istanze vengano finalmente prese in considerazione dalla dirigenza della partecipata dei trasporti genovese.

A farsi portavoce delle criticità è Valentina Jannacone, coordinatrice regionale di Unavi: “Abbiamo avuto modo di ascoltare i problemi e le vessazioni che devono subire dall’amministrazione della partecipata e che condizionano anche i colleghi uomini – spiega – Non può essere una colpa la necessità di andare in bagno, nonostante possano avere esigenze diverse dovute al proprio sesso. Inaccettabile addirittura siano state per questo multate e sanzionate disciplinarmente precludendone peraltro la partecipazione ai concorsi”.

“Non può essere ammissibile essere schernite e costrette a giustificare via radio, pubblicamente, il bisogno di cambiarsi tanto da portare alcune di loro a non chiedere l’intervento della ‘riserva’, proseguire nel percorso e vergognarsi perché con pantaloni macchiati – aggiunge Jannacone – Non può essere solo per loro il bisogno di luoghi appropriati, talvolta mancanti del tutto, dove espletare i bisogni costringendoli, tutti, uomini e donne, a rientrare in rimessa e farsi sostituire per utilizzare la toilette, una per le quattro linee serali, peraltro igienicamente inidonea, eccessivamente piccola e buia, in cui piove dentro e non c’è luce”.

A oggi la percentuale di autiste nella flotta Amt si aggira intorno al 35%, lavoratrici impiegate anche nei turni serali che si sono più volte ritrovate a gestire situazioni potenzialmente pericolose e vere e proprie molestie: “La sicurezza è un tema centrale per tutti gli autisti. Gli autobus, ci hanno spiegato le ragazze, sono muniti di un tasto di allarme silenzioso che viene ricevuto dal centro operativa che, attraverso le telecamere può monitorare quanto stia accadendo senza allarmare gli aggressori che potrebbero reagire malamente, peggiorando la situazione, per poi provvedere a chiamare le forze dell’ordine. Peccato che spesso queste videocamere parrebbero non funzionare adeguatamente e, altrettanto spesso, qualche collega tenda a sottovalutare la questione e non rispondere alla chiamata: è capitato addirittura dai microfoni si sentissero le voci dei dipendenti in sede infastiditi dalla richiesta di aiuto che parlavano di “rottura di …” mettendo anche a rischio l’incolumità delle colleghe trovatesi accusate dai delinquenti di aver chiamato la polizia e quindi ancora più minacciosi”.

A questo si aggiunge il fatto che sino a qualche tempo fa il regolamento imponeva che la richiesta di intervento alle forze dell’ordine dovesse arrivare solo dalla centrale Amt. E quando una delle autiste, davanti a una molestia da parte di un passeggero, non ha ricevuto risposta e ha deciso di chiamare direttamente i carabinieri, si è vista “minacciare di licenziamento – racconta Jannacone – Fortunatamente, i carabinieri hanno avvallato la necessità della donna sostenendo la mancanza di tempo. Dopo questo episodio, finalmente, il regolamento è cambiato e gli autisti possono chiamare direttamente, ancora prima della segnalazione alla centrale. E poi, dove sono i presidi notturni ai capolinea? Qualcuna, visti i precedenti e la violenza subita, ha pensato di installare sulla propria uniforme una telecamera da attivare in caso di pericolo, per poter poi avere testimonianza dell’accaduto visti i “malfunzionamenti” e comunque sperando fungesse da deterrente per eventuali malintenzionati”.

Situazioni che possono vere pesanti ripercussioni sulla vita delle autiste, come spiega Paola Balocco, psicoterapeuta di Unione Nazionale Vittime: “L’effetto delle condotte agite dal contesto lavorativo costruito su un mondo maschile e dalla scarsa comprensione dei colleghi e dei capi può riversarsi sul corpo e nella mente con una serie di disturbi fisici e psicologici – sottolinea – mal di stomaco, gastrite, emicranie, dermatiti, disturbi dell’apparato scheletrico e muscolare. Dal punto di vista psicologico si possono presentare ansia, attacchi di panico, disturbi del sonno, depressione, disturbi dell’alimentazione. Lo stress accumulato e la sensazione di impotenza poi causano anche un problema di autostima e demotivazione che conducono a difficoltà a recarsi al un posto di lavoro anche se lo si ama, causando anche accumulo ritardi come modalità dell’inconscio di proteggere la persona ed il suo benessere”.

Della situazione si sono interessati anche i sindacati, in particolare l’Ugl, ma tutto è rimasto lettera morta. Unavi è quindi tornata a chiedere ad Amt un tavolo di confronto e provvedimenti per adeguare l’ambiente di lavoro alle esigenze delle dipendenti.