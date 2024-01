Assi di forza, aggiudicate le gare per i nuovi bus elettrici: ecco come saranno i “light tram” di Amt

Genova. Aggiudicata la gara per la fornitura dei 130 mezzi elettrici da 18 metri che serviranno gli assi di forza del trasporto pubblico genovese. Il lotto più sostanzioso, che vale oltre 100 milioni di euro, va all’azienda polacca Solaris che dovrà fornire 112 filobus con tecnologia Imc (in grado di ricaricarsi durante la marcia) entro fine 2025. La seconda tranche, quella dei bus elettrici flash charging destinati alla Valbisagno, vede come vincitrice la svizzera Carrosserie Hess AG che si è impegnata a consegnare i veicoli entro ottobre dell’anno prossimo per un importo di 31 milioni.

Un appalto che aveva creato notevoli difficoltà ad Amt. Il primo bando era stato pubblicato lo scorso 30 giugno, ma a novembre l’azienda è stata costretta a revocare il lotto relativo ai bus “senza fili” dopo le perplessità espresse dai concorrenti sulle tempistiche richieste (le prime consegne erano indicate a giugno 2024) e soprattutto sulla dotazione economica a disposizione. Alla fine, con 7 milioni in più e una scadenza molto meno ravvicinata, si sono presentate due aziende, la Hess e la Karsan. Per i filobus, invece, era rimasta solo una ditta in corsa, la Solaris appunto. Entrambi i lotti sono stati aggiudicati praticamente senza ribasso d’asta.

Di che veicoli si tratta? Solaris è ormai una consuetudine nel panorama del trasporto pubblico genovese, avendo già fornito negli ultimi anni una ventina di bus snodati da 18 metri e 30 bus elettrici da 12 metri. I 112 mezzi ordinati da Amt Genova dovrebbero essere del tutto analoghi ai Trollino 18 già acquistati da Atm Milano e Atc alla Spezia: si tratta di filobus con tecnologia Imc equipaggiata da Kiepe, che andranno dotati di batterie in grado di permettere una marcia autonoma per almeno 20 chilometri. La capienza dichiarata è di 136 passeggeri (ma può variare a seconda dell’allestimento interno), circa 20 persone in meno rispetto agli esemplari termici in circolazione.

Hess, invece, sarà una novità assoluta per il capoluogo ligure. Ma l’azienda con sede a Bellach non è certo di primo pelo, visto che ha già costruito bus elettrici flash charging per Ginevra e Berna, anche se Genova sarà la prima a usare questa tecnologia su una linea di 15 chilometri. Si tratta, com’è ormai noto, di mezzi a batterie che si ricaricano velocemente in corrispondenza di alcune fermate lungo il tragitto, oltre che al capolinea e in rimessa. Il nome del prodotto è in linea con la filosofia di Tursi, lighTram: la similitudine coi veicoli tranviari era persino uno dei requisiti alla base della gara. Anche in questo caso la capienza dichiarata è di 136 passeggeri, con qualche posto sacrificato per fare spazio alle batterie. La particolare infrastruttura di ricarica non è oggetto dell’appalto perché verrà fornita da Hitachi.

I bus elettrici flash charging saranno impiegati solo sulla linea Prato-Foce, mentre i filobus copriranno le altre direttrici (Voltri-Caricamento, Nervi-Principe, Marassi-Campi). Il progetto prevede la riqualificazione dell’attuale filovia e la sua estensione in corso Gastaldi e corso Europa fino a San Martino, tra via Gramsci e Caricamento, in via Sampierdarena e lungo tutta la litoranea fino a Sestri Ponente e poi da Pra’ fino al capolinea di Voltri.

Lo slittamento dei tempi di consegna delle vetture implica un’altra conseguenza: non sarà possibile attivare le nuove linee prima della seconda metà del 2025, nonostante gli obiettivi più ambiziosi della giunta Bucci. Oltre al traguardo del trasporto pubblico totalmente elettrificato entro l’anno prossimo, la scadenza più stringente da rispettare è quella imposta dal Pnrr, che impone l’entrata in esercizio di tutti e quattro gli assi di forza entro giugno 2026.

Intanto è anche cambiato il quadro economico del progetto: gli iniziali 471,6 milioni concessi dal ministero delle Infrastrutture (di cui 173,7 coperti dal Pnrr) sono diventati 498,2 milioni grazie a un ulteriore stanziamento di 26,6 milioni previsti dal decreto Aiuti per compensare l’aumento dei costi delle materie prime. All’interno del tesoretto così rimpolpato Amt troverà gli 8,5 milioni per acquistare ed equipaggiare l’area dell’ex officina Guglielmetti (che in prospettiva dovrà sostituire la rimessa mancante sul Levante cittadino) e ulteriori 3,4 milioni per attrezzare l’area buffer di Campi.