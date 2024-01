Asl4, Garibaldi (Pd): “Impossibile effettuare una Moc, 150mila persone private di un servizio essenziale”

Genova. “Il recupero delle liste d’attesa e l’accesso alle prestazioni in Liguria continua a essere un miraggio: in Asl 4 è impossibile prenotare una Moc (densiometria ossea). Decine le denunce da parte di cittadini in attesa”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi commentando la situazione delle Liste d’attesa in Asl4.

“L’alternativa per chi vive nel Tigullio e vuole effettuare questo screening è andare in un’altra Asl o da un privato. È possibile che un esame fondamentale, spesso da effettuare periodicamente per controlli successivi a patologie, non risulti accessibile in un comprensorio di 150mila persone? In Liguria purtroppo sì”, aggiunge Garibaldi.

“La Regione continua a non essere in grado di dare risposte a chi si vuole curare, in questo momento la sanità in Liguria non è un servizio davvero universale. Dove molti sono costretti a scegliere se pagare o aspettare, o peggio rinunciare”, conclude.