Arrestato il pollivendolo di via Napoli, per lui processo in direttissima per l’aggressione alla commessa

Genova. E’ stato arrestato in attesa del processo che si svolgerà martedì mattina in direttissima il titolare della polleria Mariotti, in via Napoli, a Genova, fermato dalla polizia per l’aggressione a mano armata nei confronti della sua dipendente.

Il pollivendolo si trova ora nelle camere di sicurezza della questura. Agli agenti di polizia intervenuti con le volanti dell’Upg ha detto di avere agito perché la donna, a suo dire, portava via soldi dalla cassa. Versione, peraltro, tutta da dimostrare.

Sotto shock il quartiere di Oregina, che nei giorni scorsi aveva già accusato il duro colpo della morte dell’edicolante Maurizio Bonvicelli. Il negoziante è molto noto per la sua attività. Secondo alcuni residenti negli ultimi giorni aveva già mostrato segni di evidente nervosismo, dimostrandosi aggressivo con altre persone.

Ma nessuno immaginava che il commerciante arrivasse a tanto. L’uomo intorno alle 8 del mattino di lunedì 22 gennaio ha preso uno dei coltelli sul bancone della polleria e si è scagliato contro la commessa. La donna, nel tentativo di difendersi, è stata ferita a una mano e a un polso. Poi è scappata fuori dal negozio e, grondante di sangue, è stata aiutata dapprima da altri negozianti e poi dai soccorsi.

Nel frattempo è arrivata anche la polizia che ha faticato non poco a convincere il pollivendolo a uscire dal negozio, dove si era letteralmente barricato.

La donna, portata in codice giallo all’ospedale Galliera, anche lei molto conosciuta e stimata nel quartiere, non è in gravi condizioni.