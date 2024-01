Arenzano: l’Istituto comprensivo ha aderito al programma ‘3Bee a scuola di biodiversità’

Arenzano. In linea con la Giornata Internazionale dell’Educazione, l’Istituto Comprensivo Arenzano promuove l’educazione ambientale attraverso programmi innovativi. Per l’anno scolastico 2023-2024, la scuola ha aderito al programma ‘3Bee: a scuola di biodiversità’, intraprendendo un percorso formativo innovativo che li vede protagonisti attivi nella tutela ambientale. Questa iniziativa è guidata da 3Bee, azienda naturetech che sviluppa tecnologie per la tutela della biodiversità e che offre un percorso didattico gratuito all’avanguardia per sensibilizzare i giovani studenti delle scuole primarie rispetto agli importanti temi di tutela della biodiversità, degli insetti impollinatori e la loro connessione con gli ecosistemi.

Tutte le classi quarte dell’Istituto Comprensivo Arenzano, hanno iniziato da qualche mese le attività di laboratori pratici, lezioni interattive e progetti creativi, guidati dalle maestre Laura Canale e Patrizia Licata Alosa della 4A, Silvia Burzi e Simona Anselmo della 4B, Cristina Ponte e Miriam Scarrone della 4C, Erica Ciano e Elisa Castellotti della 4D.

“Siamo entusiaste di far parte di questo percorso con 3Bee. Il progetto è importante per riflettere sull’importanza della pratica dell’ascolto per i bambini, grazie al ricco materiale messo a disposizione è possibile svolgere non solo lezioni frontali, ma anche laboratori pratici − dicono le maestre referenti del progetto all’interno della scuola primaria − l’attività del gioco memory, ossia abbinare il ruolo dell’ape al suo nome, è servita come base originale e divertente per sviluppare il tema della probabilità in matematica e per il ripasso del testo regolativo nello stabilire le regole del gioco”.

Il programma comprende 9 moduli ed è focalizzato sulla combinazione tra digitale e materie scientifiche, con laboratori pratici in parallelo e attività da svolgere a casa. Un percorso ad alto coinvolgimento non solo di docenti e bambini, ma anche delle famiglie, che potranno così coltivare comportamenti virtuosi nel quotidiano.

Per le festività natalizie appena trascorse, i bambini della classe 4C sono stati coinvolti in un’attività pratica che ha previsto la realizzazione di candele di Natale utilizzando i fogli di cera e la preparazione di biscotti al miele. Queste attività hanno permesso ai piccoli ambasciatori del cambiamento di combinare competenze matematiche, manualità e consapevolezza ambientale, fornendo loro un’esperienza pratica e tangibile sulla sostenibilità, oltre a lavorare in modo mirato sullo sviluppo della motricità fine in modo inclusivo. Inoltre, ciascuna classe sta attivamente partecipando all’attività di semina, collocando bustine di semi nei vasi e nei giardini per favorire la crescita di fiori destinati agli impollinatori selvatici.

Inoltre, i docenti e le classi dell’Istituto Comprensivo Arenzano stanno monitorando a distanza la salute di un alveare intelligente, curato da un apicoltore 3Bee impegnato nella conservazione delle risorse nettarifere e boschive limitrofe all’alveare. Grazie alla tecnologia 3Bee, attraverso l’Oasi digitale, ogni classe ha accesso a un portale online che funziona da contenitore dei materiali didattici del programma e degli aggiornamenti dal campo dell’apicoltore/educatore assegnato, in formato di instant video e foto.

Anche enti e imprese possono aderire al programma, scegliendo di affiancare una o più classi in questo percorso educativo focalizzato sulla biodiversità.

Il programma “3Bee: a scuola di biodiversità” consente all’Istituto Comprensivo Arenzano di arricchire il curriculum scolastico, ma svolge anche un ruolo cruciale nell’educare i giovani studenti a diventare ambasciatori consapevoli e responsabili per il futuro del nostro pianeta: un’iniziativa in linea con i principi e gli obiettivi della Giornata Internazionale dell’Educazione. Con l’adesione di oltre 500 classi in Italia e la partecipazione di più di 10.000 studenti della scuola primaria, “3Bee: a scuola di biodiversità” sta rapidamente diventando un pilastro fondamentale per l’educazione ambientale in Italia: l’impegno condiviso verso l’educazione ambientale si traduce in un contributo significativo alla formazione di una nuova generazione pronta a far fronte alle sfide ambientali del futuro.