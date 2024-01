Archivio di Stato, appello a Barbero: “Rischiamo di scomparire, cominci a parlare di Genova”

Genova. “Cominci a parlare di Genova, non le dico di farlo da Genova, so che lei è impegnatissimo, ma lo faccia dalla televisione”. L’appello, quasi un grido d’aiuto, arriva da Giustina Olgiati, storica dell’Archivio di Stato e curatrice della mostra Tutti i genovesi del mondo appena inaugurata, durante le ultime battute del convegno L’Impero di Genova con centinaia di persone accorse a Palazzo Ducale per ascoltare le conclusioni di Alessandro Barbero, vera star della divulgazione culturale. Ed è proprio allo storico piemontese, fresco di pensione dall’insegnamento in università, che le istituzioni culturali della città chiedono un supporto nell’anno in cui Genova celebra il suo Medioevo.

“Noi rischiamo di scomparire, rischiano di scomparire le facoltà legate alla storia dell’archivistica e della storia medievale. Su questa città bisogna investire – è l’amara constatazione di Olgiati, genovese classe 1962, tre lauree, esperta di storia medievale e profonda conoscitrice del patrimonio archivistico locale -. Non è possibile che l’Università di Genova abbia destinato i fondi per la ricerca al pagamento del riscaldamento. Che la società civile faccia qualcosa, non voglio più vedere i giovani che ci lasciano, che lasciano l’archivio di Genova per andare a Padova e da altre parti“.

Da qui l’appello a Barbero, che peraltro ha ammesso di non avere conoscenze approfondite del Medioevo genovese durante la sua summa finale: “Lei ha suscitato curiosità in noi, ma anche noi abbiamo suscitato curiosità in lei. Vorrei darle una responsabilità: cominci a parlare di Genova. Sento parlare dell’Archivio di Stato di Torino, Venezia, Milano. Sono certa che il ministero della Cultura italiano non abbia la percezione dell’importanza del nostro patrimonio, e lo vedo dalla quantità di personale, ma noi diamo l’anima per far conoscere Genova. Ci aiuti“.

Un’importanza di cui lo stesso Barbero – che ieri ha rivelato di avere avuto una nonna materna genovese – è consapevole: “L’archivio di Genova è uno dei più importanti del mondo per studiare il Medioevo e l’età moderna. È addirittura un handicap, nel senso che è talmente immenso che spaventa i ricercatori. Sai che dentro c’è così tanta roba che potresti passarci la vita e non venire più fuori. Questo vuol dire che tanti aspetti della storia di Genova attendono ancora di essere studiati perché non basterebbero le vite di centinaia di studiosi per esaurire tutta la ricchezza che c’è in quell’archivio. Tra qualche secolo sapremo quasi tutto della storia di Genova, per adesso ne sappiamo solo un pezzetto”.

L’Archivio di Stato di Genova, di fatto un ufficio periferico del ministero della Cultura, conserva nell’antico complesso di Sant’Ignazio in Carignano milioni di documenti per un’estensione lineare di circa 30 chilometri e un’estensione cronologica che va dal 952 agli anni Ottanta del XX secolo. Nel 2021 arrivò a chiudere temporaneamente per mancanza di personale, una doccia gelida che fece paventare la definitiva interruzione delle attività di studio e consultazione. Oggi è tornato in attività, nonostante le difficoltà e la presenza di personale precario.

Il convegno internazionale coordinato dal giornalista Marco Ansaldo (che gli studiosi hanno chiesto di replicare nei prossimi mesi a Istanbul e Londra) è stato il punto di partenza di Ianua – Genova nel Medioevo, grande progetto culturale che porterà residenti e visitatori alla scoperta dell’inestimabile patrimonio medievale della città lungo tutto il 2024. La direzione è affidata ad Antonio Musarra, professore associato di storia medievale alla Sapienza di Roma.

A proposito di Archivio di Stato, fino al 30 aprile è visitabile la mostra Tutti i genovesi del mondo, un viaggio tra atti notarili e trattati politici che raccontano l’espansione commerciale tra l’Oriente e le Fiandre, dalle Crociate in poi. Nel Medioevo non vi è luogo conosciuto in cui i genovesi non arrivino, e il nome di Genova è garanzia di protezione e privilegi per chiunque riesca a stringere con i suoi abitanti relazioni di affari e legami familiari. All’intraprendenza e al coraggio di questi uomini, capaci di creare monopoli commerciali e di diventare esploratori e ammiragli, talvolta anche principi, Genova deve la sua straordinaria storia e il suo ruolo, da tutti riconosciuto, di intermediaria tra Oriente ed Occidente. Porte aperte lunedì, martedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00, mercoledì dalle 10.00 alle 17.00. Visite guidate gratuite su prenotazione dal 29 gennaio.