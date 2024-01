Antiqua, tutto pronto per la 33esima edizione: la mostra-mercato ai Magazzini del Cotone

Genova. Prende il via domani nei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova Antiqua – Mostra mercato di arte antica. L’edizione numero trentatré della mostra è dedicata all’arte sacra, tema che si riflette in numerosi dipinti esposti dagli antiquari presenti e negli spazi curati da La Galleria Bper Banca, dalla Galleria d’Arte Moderna di Genova e dal Museo Diocesano – Chiostro dei Canonici di San Lorenzo.

Per “Arte in pillole”, il ciclo di incontri con gli esperti, sono due gli appuntamenti in programma nel weekend. Il primo domani, sabato 27 gennaio, alle ore 16 ha come argomento “I Dipinti di Devozione” della collezione La Galleria BPER. Tre le tele in esposizione ad Antiqua, tutte realizzate a cavallo tra il XVI e il XVII secolo: “La Madonna che legge, con il Bambino, san Giovannino e santa Elisabetta” a firma di Luca Cambiaso, “Notturno con la Sacra Famiglia, san Giovannino e san Giuseppe”, proveniente dalla sua scuola e “Madonna col Bambino, sant’Anna e san Giovannino” del milanese Francesco Cairo, uno fra i pittori più rappresentativi del Barocco lombardo.

Domenica 28 gennaio, sempre alle ore 16, Simona Parigi, conservatore della Galleria Arte Moderna di Genova introdurrà il pubblico a “Il Santo Pittore, cospiratore e cavaliere. Bertelli” illustrando i cinque bozzetti per decorazioni a fresco realizzati da Santo Bertelli, appartenente alla scuola grigia, convinto seguace de Verismo e attivo nella seconda metà dell’Ottocento tra Roma e Genova, per edifici religiosi liguri. Olii su tela, e un grande carboncino su carta, esprimono la grande abilità tecnica di un artista noto per il particolare modo di progettare le pitture murali, eseguendo dei modelletti in terracotta per studiare l’effetto della luce e delle ombre nel plasmare le forme.

Orari e biglietti

L’orario di apertura nei due finesettimana è dalle 10 alle 20 e dalle 14 alle 20 da lunedì a venerdì.

guarda tutte le foto 23



Antiqua, tutto pronto per la 33esima edizione: la mostra-mercato ai Magazzini del Cotone

I biglietti – 12 Euro e 8 Euro il ridotto – sono acquistabili on line sul sito antiquagenova.com e direttamente alla biglietteria della manifestazione nel foyer dei Magazzini del Cotone.

Potranno usufruire del biglietto ridotto tutti i possessori di Bancomat e Carte di Credito BPER Banca/Banca Carige e i possessori della Carta verde del periodico “Vivere in campagna”. Scontistica reciproca per il Museo Diocesano e per il Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo, a Palazzo Ducale per “Artemisia Gentileschi” e “Calvino Cantafavole”.

Ampie le possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti, nelle immediate vicinanze i capolinea delle linee1,13,32 e la fermata della metropolitana San Giorgio.

Antiqua è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. Main sponsor è Bper Banca, sponsor La Generale.

Info: www.antiquagenova.it