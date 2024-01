Antenna di Promontorio, l’impianto smontato a metà. I residenti: “Comune ordini la rimozione completa”

Genova. Non è ancora terminata la vicenda dell’antenna di Promontorio, il piccolo borgo sulle alture di Sampierdarena che in questi mesi ha visto i suoi abitanti mobilitarsi per opporsi alla messa in servizio di un imponente impianto dedicato alla telefonia mobile. Dopo l’annullamento della autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Genova, infatti, i cittadini riprendono la protesta davanti al “moncone” non ancora smantellato.

“L’assessore Mascia aveva affermato che l’emissione del provvedimento di annullamento è una tutela non solo per i cittadini di Sampierdarena ma anche per l’amministrazione locale – ricordano in un comunicato gli attivisti del comitato Promontorio&Belvedere – E ancora, ci aveva assicurato di aver convocato la società Inwit a un tavolo tecnico proprio per garantire per il futuro un giusto contemperamento tra interesse pubblico alla tutela del paesaggio e alla salubrità dell’ambiente e quello altrettanto pubblico allo sviluppo delle telecomunicazioni. Invece, sono trascorsi quasi due mesi da quella data senza che la rimozione sia stata completata. Inwit vorrebbe mantenere a Promontorio la stazione radio base ridimensionandola in altezza?“.

Questo in sintesi il dubbio dei residenti, che nei primissimi giorni dopo la pratica da parte dell’amministrazione avevano assistito alle prime manovre di smantellamento. Operazioni che però non sono mai terminate e oggi, a pochi metri dalle case, l’antenna, seppur ridotta, è sempre lì. “Noi crediamo che se così fosse, questa iniziativa di Inwit non potrebbe essere legittima in quanto la società non è stata autorizzata al ridimensionamento della stazione radio base che quindi, al contrario, dovrebbe essere rimossa in toto in quanto abusiva – aggiungono – Sarebbe necessario un nuovo iter istruttorio ove dovrebbe confluire tra gli altri un nuovo parere di competenza di Arpal volto alla verifica del rispetto dei valori limite di inquinamento“.

Il timore dei residenti, infatti, è che il procedimento burocratico possa quindi ricominciare da zero, con un progetto magari epurato dalle incongruenze tra disegni e realtà che di fatto avevano fatto “saltare il banco”. “A quest’ultimo riguardo, come riconosciuto dal gestore e rappresentato nel provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica, la stazione radio base non potrebbe essere “ridimensionata” in quanto sarebbe pericolosa per la salute non potendo rispettare i valori limite fissati dalla normativa per l’inquinamento elettromagnetico”. Genova24 ha provato a contattare direttamente Inwit senza però esito: restiamo in attesa di una risposta sui quesiti sollevati dalla popolazione di Sampierdarena.

“Il Comitato Promontorio&Belvedere si è quindi nuovamente mobilitato per chiedere all’amministrazione comunale di ordinare a Inwit il rispetto del provvedimento di annullamento e l’immediata demolizione della parte rimanente dell’antenna – concludono i residenti – Auspichiamo che l’Amministrazione Comunale, che si è dimostrata sensibile e attenta alle esigenza della comunità agisca con fermezza per ottenere il rispetto del provvedimento di annullamento e la rimozione completa dell’antenna”.