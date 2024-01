Ansaldo Energia, il segretario della Fiom: “Dovrebbero farli cavalieri del lavoro, non processarli”

Genova. “I lavoratori di Ansaldo Energia? “Dovrebbero essere insigniti del cavalierato al lavoro invece che essere criminalizzati”. È il commento di Michele De Palma, segretario generale della Fiom, sulla vicenda dei manifestanti finiti a processo per le proteste dell’ottobre 2022.

“La responsabilità non è neanche dei magistrati, ma delle leggi che criminalizzano l’iniziativa democratica per salvaguardare l’industria e l’occupazione – ha aggiunto De Palma -. Se non ci fossero i lavoratori dell’Ilva e dell’Ansaldo, se non ci fossero i portuali, Genova perderebbe una parte della propria anima. È questo che deve capire la politica in senso generale: va promossa la democrazia, anche conflittuale. Quando ti tolgono i lavoro uno cosa dovrebbe fare? Ringraziare che gli chiudono la fabbrica? Diciamo la verità: senza quelle manifestazioni ci sarebbe stata la ricapitalizzazione? Ci sarebbe oggi la discussione sul futuro di Ansaldo? È questa la discussione vera da fare”.

La scorsa settimana oltre mille lavoratori erano scesi in piazza per manifestare solidarietà ai 16 imputati (13 dipendenti di Ansaldo Energia e 3 portuali) accusati di una lunga lista di reati tra cui interruzione di pubblico servizio, minacce, danneggiamento, incendio, accensione di oggetti pericolosi (fumogeni) e lesioni, relativamente a un lavoratore che ha aggredito colpendolo un poliziotto del reparto mobile all’ingresso dell’aeroporto e mandandolo all’ospedale con 7 giorni di prognosi.

Tra i 16 imputati ci sono anche i coordinatori dell’rsu Federico Grondona (Fiom) e Andrea Capogreco (Fim). I blocchi stradali e l’occupazione dell’aeroporto dell’ottobre del 2022 erano stati messi in atto per chiedere la ricapitalizzazione dell’azienda e difendere quindi i posti di lavoro. Una lotta che diede i suoi frutti.