Amt, la tessera Citypass per gli abbonamenti gratuiti emessa anche dalla Pro Loco di Recco

Recco. La Pro Loco di Recco offre il servizio di emissione della Citypass, la tessera per gli abbonamenti su tutta la rete di Amt, a Genova ed in provincia.

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’azienda di trasporto pubblico, che ha autorizzato la Pro Loco a emettere abbonamenti, biglietti e carnet presso la sua sede in via Ippolito d’Aste, nella Sala Polivalente.

La Citypass è un vantaggio soprattutto per gli over 70 e gli under 14 residenti nel Golfo Paradiso, che possono viaggiare gratis su tutti i mezzi di Amt, compresi i bus che collegano la città e il territorio provinciale.

“Il nuovo sistema tariffario – afferma il sindaco Carlo Gandolfo che è anche consigliere delegato di Città Metropolitana – ha suscitato molto interesse e ogni giorno circa una quarantina di persone si rivolgono alla Pro Loco per avere informazioni o richiedere la Citypass. Ringrazio l’Amt per averci concesso questa opportunità, che facilita soprattutto le persone più anziane, e ringrazio Luisa Capurro per l’organizzazione del servizio”.