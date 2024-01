Alberto Scagni già picchiato nel carcere di Marassi: gli avvocati presentano un esposto in Procura

Genova. Era già stato picchiato lo scorso 17 ottobre dal compagno di cella nel carcere di Marassi Alberto Scagni, il 43enne condannato a 24 anni e sei mesi con la seminfermità per l’omicidio della sorella Alice, avvenuto il 1 maggio del 2022.

Proprio dopo quel pestaggio Scagni, che era finito in infermeria con una prognosi di 7 giorni, era stato trasferito nel carcere di Sanremo, dove un mese dopo è stato massacrato da due concellini di origine magrebina che lo hanno ridotto in fin di vita. Scagni si trova tutt’ora ricoverato all’ospedale di Imperia. Se sul grave pestaggio di Sanremo le indagini sono in corso, due giorni fa gli avvocati di Scagni, Mirko Bettoli e Alberto Caselli Lapeschi hanno presentato un esposto in Procura sul pestaggio avvenuto nella casa circondariale di Marassi.

I legali hanno lamentato più volte in questi mesi l’assenza di informazioni da parte del carcere genovese alle loro richiesta di informazioni su quanto era avvenuto. Il carcere, dopo un iniziale silenzio alle richieste degli avvocati, si era trincerato parlando di atti interni che non potevano essere divulgati, a partire dall’identità dell’aggressore, un detenuto di origine romena.

Per questo Bettoli e Caselli Lapeschi hanno depositato ora un esposto in Procura. Nell’esposto i legali riportano l’aggressione denunciata da Scagni a suo tempo e il fatto che appunto il carcere non abbia mai voluto rivelare l’identità del presunto aggressore e chiedono ai pm anzitutto di identificarlo e accertare quanto accaduto.

Anche perché secondo i suoi avvocati, è evidente che i due episodi sono seppur indirettamente collegati: Scagni era già stato picchiato a Genova dal compagno di cella sembrerebbe – ma questo è appunto da accertare – come conseguenza delle farneticazioni dell’omicida di fronte a una foto della sorella che lui conserva. E questo avrebbe dovuto far riflettere l’amministrazione penitenziaria circa l’inopportunità – sostengono gli avvocati – di metterlo in cella con altri due detenuti.