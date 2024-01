Ladri in azione ad Albaro e a Nervi: rubate borse griffate e gioielli

Genova. Doppio furto in appartamento nella giornata di domenica tra Albaro e Nervi. I ladri hanno colpito in via Nizza e in via delle Palme, e in entrambi i casi hanno portato via borse griffate e gioielli.

La prima segnalazione è arrivata intorno a mezzogiorno da Nervi, dove una donna ha chiamato la polizia denunciando di avere visto due uomini scavalcare la ringhiera del terrazzo del suo appartamento.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno effettuato un sopralluogo ma non hanno trovato traccia dei ladri. La proprietaria dell’appartamento ha riferito di non avere più due borse e un portafoglio griffati, per un valore totale di 4.000 euro.

Due ore dopo altra chiamata al 112 da via Nizza, dove una donna ha denunciato di essere rientrata a casa e di avere trovato le stanze a soqquadro. Anche qui i ladri hanno portato via borse di marca, e anche dei gioielli. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.