“Aiuto, ho una bomba sull’auto”, paura sull’autostrada A10: in arrivo gli artificieri per le verifiche

Liguria. Un allarme bomba è scattato questo pomeriggio sull’autostrada A10.

A causarlo, una telefonata ricevuta dalla sala radio di Autofiori. All’altro capo del telefono, una donna che, in evidente stato di agitazione, ha affermato di “essere ferma in una piazzola di sosta tra Pietra Ligure e Borghetto” e di temere di “avere una bomba in auto”.

Immediati si sono mobilitati i soccorsi. Sul posto si è recata la Polstrada, ma ovviamente sono state allertate anche le rispettive polizie locali dei due Comuni con il monito di “stare pronti a chiudere eventualmente i relativi caselli”.

Secondo quanto appreso, si dovrebbe trattare di un falso allarme ma i soccorsi sono mobilitati, con la Croce rossa sul posto, la polizia stradale e soprattutto il nucleo artificieri della Polizia di Stato in arrivo sul posto da Genova.

Per consentire gli accertamenti sarà quasi certamente necessario chiudere il tratto autostradale. La donna ha lanciato l’allarme nell’area sos del casello di Borghetto Santo Spirito, in direzione Genova ma la chiusura potrebbe scattare in entrambi i sensi di marcia.