“Aiutatemi a curare mio figlio”, Loredana molla tutto per assistere Antonio: ha la sclerosi multipla

Genova. “Sono una mamma vedova di 4 figli tra cui Antonio, un ragazzo straordinario di 39 anni colpito anni fa da una terribile forma di sclerosi multipla”.

Sono le parole di Loredana Marino, una mamma di Genova in difficoltà che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

“Sono ormai 6 anni che mi prendo cura di Antonio h24 come farebbe ogni mamma che ami il proprio figlio. Purtroppo però ormai Antonio è completamente immobile e non muove più nessuna parte del proprio corpo.

I fondi raccolti – fa sapere – saranno gestiti con la massima trasparenza e utilizzati esclusivamente per coprire le spese mediche per pagare le notti agli OSS e per cercare una nuova casa in affitto senza barriere. Infatti, ora siamo costretti a cambiare casa perché questa attuale non permette ad Antonio di poter uscire fuori in quelle poche ore in cui non avverte dolori, ho bisogno di cercarla senza barriere architettoniche”.

Loredana in questi anni ha lasciato il suo lavoro per poter assicurare tutta l’assistenza possibile. La solidarietà verso la mamma e il figlio Antonio, non è mancata e al momento sono stati donato oltre 3mila euro.