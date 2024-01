Aggressioni dei militanti di Casapound a un antifascista e a un turista tedesco, in appello pene dimezzate e due assoluzioni

Genova. Due pene dimezzate e due assoluzioni per “fatto di lieve entità”. E’ la sentenza della corte di appello di Genova per le aggressioni del 2018 ad opera di quattro militanti di Casapound. Erano accusati di aver ferito un antifascista nel gennaio 2018 e di aver (due di loro) aggredito un turista straniero fuori da un locale ad Albaro. Tra gli indagati – e condannato in primo grado per il primo episodio – c’era Manuel Di Palo, ucciso con un colpo di pistola il 25 aprile scorso in via Polleri, al Carmine, dal portuale Filippo Giribaldi.

Il primo episodio risale al 13 gennaio 2018 quando alcuni militanti antifascisti stavano attaccando manifestini in piazza Tommaseo, alla Foce, poco distante dalla sede di Casapound, in via Montevideo. Un gruppo di militanti del movimento di estrema destra era uscita dalla sede con bottiglie e cinture. Un trentaseienne (assistito dall’avvocato Alessandro Gorla) era stato ferito alla schiena con un coltello. Per quell’aggressione, in primo grado erano stati condannati Christian Corda, ex responsabile provinciale di Casapound, Federico Gatti e Di Palo, ciascuno a 8 mesi di reclusione. Pena ridotta di un terzo perché emessa con il rito abbreviato. Per Gatti e Corda ieri la Corte d’appello ha ridotto la condanna a 4 mesi.

Il secondo episodio si era verificato il 5 maggio 2018. La vittima, un venticinquenne residente in Germania, si trovava al Derry Pub di Boccadasse quando era stato avvicinato da Monica Deiana, all’epoca 21 anni. Stando al racconto dell’uomo, la giovane gli aveva chiesto di offrirle da bere, ma lui era uscito. A quel punto, aveva raccontato agli investigatori, era stato avvicinato da Deiana e Corda, presente nel pub. Quest’ultimo gli avrebbe chiesto: «Sai cos’è Cosanostra?». Mentre lei avrebbe mostrato al venticinquenne una foto di Hitler. Il loro interlocutore aveva cercato di allontanarsi e a quel punto Corda, stando sempre al racconto della vittima, lo aveva preso per il collo e sbattuto a terra. Mentre Deiana lo aveva colpito al volto con una bottiglia di vetro. In primo grado i due erano stati condannati a 10 mesi, ieri sono stati assolti perché per i giudici si è trattato di fatto di lieve entità.