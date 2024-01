Aggredito da due cani di grossa taglia: ferito per salvare il suo cucciolo

Genova. Momenti di paura ieri sera a Rivarolo dove una persona è stata aggredita da due cani di grossa taglia mentre stava facendo una passeggiata con il suo amico a quattro zampe. L’episodio è avvenuto poco dopo le 23 in via Vezzani.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava facendo un giro con il cane quando i duce cani di grossa taglia – un rottweiler e un meticcio – sono usciti da una proprietà per avventarsi sul cucciolo. L’uomo, d’istinto, ha preso il proprio cagnolino in braccio, venendo quindi più volte ferito alle braccia.

I soccorsi sarebbero stati avvisati da alcuni passanti: il ferito è stato preso in carico dal 118, trasportandolo all’Evangelico di Voltri per fortuna solo con qualche graffio. I due cani aggressori sono stati poi recuperati e messi in sicurezza dai volontari della Croce Gialla, che li han portati presso il canile comunale. Secondo le prime informazioni il padrone dei due cani, attualmente in vacanza, li avrebbe affidati ad un amico che ora rischia una denuncia per mancata custodia.