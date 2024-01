Adunata nazionale degli Alpini, Genova ci prova ancora: sì alla candidatura per il 2026

Genova. Approvato all’unanimità in Consiglio regionale l’ordine del giorno proposto da Sonia Viale (Lega) che impegna la giunta Toti “a intraprendere ogni iniziativa utile affinché la città di Genova possa essere scelta, nel 2026, come sede dell’Adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, assicurando, come Regione Liguria, tutta la collaborazione e il sostegno necessario per ospitare e organizzare questa importante manifestazione”.

Non è certo la prima volta che il capoluogo ligure si dichiara disponibile a ospitare l’evento. Atti politici analoghi, anche quelli con la benedizione della sezione genovese delle penne nere, erano stati votati l’anno scorso in Comune e Regione in vista dell’edizione 2025, ma poi il consiglio direttivo nazionale aveva scelto Biella. Un’altra candidatura spontanea era stata avanzata nel 2019 per il 2021, pure questa senza successo.

L’ultima volta che Genova ha ospitato la tradizionale adunata nazionale degli Alpini, di solito nel mese di maggio, è stata il 19-21 maggio 2001. I precedenti furono il 3-4 maggio 1980, 16-18 marzo 1963, 26-28 aprile 1952, 20 aprile 1931. Nel 2020 e nel 2021 la manifestazione è stata sospesa a causa del Covid. Nel 2022 l’edizione di Rimini che ha scatenato polemiche per le denunce di offese e molestie a sfondo sessuale raccolte dall’associazione Non una di meno. Quest’anno l’appuntamento sarà a Vicenza.

“Ringrazio i colleghi dei gruppi di minoranza e maggioranza che hanno aderito al mio ordine del giorno sostenendo la richiesta di riportare a Genova l’adunata – ha commentato Viale -. Auspico che lo svolgimento della manifestazione possa dare serenità e fiducia a tutti i liguri. Ricordo che anche il Comune di Genova ha sempre manifestato disponibilità a sostenere lo svolgimento della manifestazione attraverso il coordinamento dell’assessorato alle Tradizioni cittadine. Ringrazio la sezione genovese dell’Associazione nazionale alpini, composta da 3mila soci, da cui nasce la proposta di ospitare nuovamente nel capoluogo ligure l’adunata 2026″.