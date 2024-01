Addio reddito di cittadinanza, ecco l’assegno di inclusione: in Liguria oltre 7.800 domande

Genova. Ad oggi in Liguria sono oltre 7.800 le domande presentate all’Inps per ricevere l’assegno d’inclusione, la misura di sostegno che ha sostituito nei fatti il reddito di cittadinanza. E infatti il 76% delle richieste risulta proveniente da ex percettori del sussidio varato dal governo Conte e cancellato dal governo Meloni a partire dal 1° gennaio 2024.

Le domande per l’assegno d’inclusione presentate in Liguria sono l’1,4% del totale nazionale pari a 563.250 richieste effettive rispetto a un nucleo di percettori potenziali di 737 mila unità.

La Liguria in particolare si colloca al 13esimo posto nella classifica delle Regioni per numero di domande, davanti a Marche (1%), Basilicata (0,8%), Umbria (0,7%), Molise (0,5%), Friuli Venezia Giulia (0,4%), Trentino Alto Adige (0,2%) e Valle d’Aosta (0,1%).

Il primo blocco è quello delle circa 450mila domande presentate entro il 7 gennaio, insieme al Patto di attivazione digitale (Pad): da venerdì prossimo partiranno i primi pagamenti di quelle che hanno superato i controlli.

La platea potenziale della nuova misura, rivolta ai nuclei con almeno un componente minore, disabile o over 60 o inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari, è di 737mila nuclei in tutta Italia.