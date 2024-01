Addio a Stefano Mantero, iconico maestro della pasticceria genovese

Genova. Era considerato uno dei “grandi padri” della pasticceria genovese e non solo, e grazie all’impegno e alla passione per il suo lavoro è riuscito a creare una vera e propria istituzione: Stefano Mantero, fondatore e titolare della pasticceria che porta il suo nome a Sampierdarena, è morto l’8 gennaio a 88 anni.

Ribattezzato affettuosamente “il fioraio di Sampierdarena” per i suoi fiori di ghiaccia reale, specialità che lo ha reso famoso, Mantero da tempo aveva passato la direzione e la gestione della rinnovata pasticceria di via Cantore alla figlia Stefania. L’età e le condizioni di salute non gli hanno comunque mai impedito di farsi vedere in laboratorio, la sua vera casa, per dispensare consigli e osservare da vicino il lavoro della nuova generazione.

La pasticceria Mantero l’aveva fondata con l’amata moglie Anna Maria nell’ormai lontano 1972, e grazie alla tenacia e alla dedizione la coppia è riuscita a farla diventare un punto di riferimento nel mondo della pasticceria italiana. Tutto trasmesso alla figlia e da lei al nipote, che portano avanti il progetto di famiglia. Ed è stata proprio la figlia Stefania a ricordarlo sui social, condividendo alcuni scatti d’epoca e altri più recenti: “Un Maestro di vita fino all’ultimo tuo gesto – ha detto – Ora vola dalla mamma e insieme creerete la pasticceria più bella del paradiso. Grazie di tutto, Papà”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, conosciutissima a Sampierdarena, e i ricordi condivisi: da chi ogni domenica faceva tappa fissa in via Cantore per le paste al “pandoro più buono di Genova”, passando per la sua famosissima ghiaccia reale.