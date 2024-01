A Steve McCurry la medaglia Città di Genova, genovesi in coda per farsi firmare i volumi al bookshop della sua mostra

Genova. “Una delle voci più importanti della fotografia contemporanea. Per la sua brillante carriera di fotografo internazionale che ha lavorato con grande e instancabile passione in sei continenti e innumerevoli paesi affrontando conflitti, antiche tradizioni, questioni sociali e ambientali”. È la motivazione alla base della Medaglia Città di Genova assegnata ieri sera, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, al grande fotografo americano Steve McCurry.

L’onorificenza, conferita dall’amministrazione comunale a illustri personalità, è stata consegnata dall’assessore comunale Matteo Campora (nella foto con McCurry e il presidente di Palazzo Ducale Beppe Costa) come omaggio della Città a una delle voci più autorevoli della fotografia contemporanea.

“È stato un onore rappresentare l’amministrazione comunale in questa cerimonia con la quale Genova riconosce lo straordinario valore umano e artistico di Steve McCurry, un fotografo che con scatti indimenticabili come “La ragazza afghana” ha saputo rappresentare, come pochissimi altri, la sofferenza, il dolore e il desiderio di pace dei tanti, troppi bambini costretti a vivere il dramma della guerra”, ha detto l’assessore Campora.

La consegna della Medaglia Città di Genova ha preceduto la lectio magistralis di McCurry, protagonista a Genova fino al 10 marzo con Steve McCurry Children, la prima mostra tematica dedicata al grande fotografo americano, promossa da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Genova e Civita Mostre e Musei in collaborazione con SudEst57 e l’organizzazione internazionale Defence for Children Italia. Sinora oltre 10 mila le presenze.

Tantissimi i genovesi che si sono messi in coda per incontrarlo e ottenere un autografo e una dedica direttamente in mostra. McCurry ha firmato le copie del nuovo volume Devotion e altri in vendita al bookshop dell’esposizione.