A Sestri Levante torna la Motobefana con distribuzione di doni e dolcetti per i bambini

Sestri Levante. Dopo alcuni anni di assenza, torna “La Motobefana”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con il Tigullio Motor Club per l’Epifania. Un’alternativa creativa alla tradizionale festa e un’esperienza divertente e magica per tutta la famiglia. Il 6 gennaio, gli appassionati di moto sfileranno per le strade della città, accompagnando la Befana in un insolito viaggio su due ruote anziché sulla classica scopa di saggina. Durante la sfilata, i motocicliasti in sella a moto d’epoca, distribuiranno doni e dolcetti a tutti i bambini di Sestri Levante.

In Piazza Matteotti l’intrattenimento sarà garantito grazie all’animazione a cura dell’Associazione VIP Camuggi Levante Ligure con giochi e attività che coinvolgeranno grandi e piccini, trasformando la piazza nel cuore pulsante di un pomeriggio di festa e divertimento per tutta la città.

Il programma

Ore 14:00: Ritrovo dei partecipanti in Largo Colombo, un momento di convivialità e preparazione per il giro in moto

Ore 14:30: Inizio ntrattenimento in Piazza Matteotti a cura dell’Associazione VIP Camuggi Levante Ligure, con giochi e attività per tutte le età

Ore 15:00: Inizio del giro in città della Befana

Ore 15:30: Tappa al Parco Sterza

Ore 16:00: Distribuzione dei doni in Piazza Matteotti, un momento di condivisione e gioia per grandi e piccini

Ore 17:30: Brindisi al “Bar Centrale”, un finale festoso per celebrare insieme la conclusione di questa giornata

In caso di maltempo la manifestazione verrà spostata al fine settimana successivo.