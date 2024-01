A piedi e “barcollante” sulla Guido Rossa, fermato dai carabinieri prende a pugni e morsi i militari

Genova. Un uomo di 35 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattina di venerdì 19 gennaio una pattuglia che stava viaggiando sulla via Guido Rossa ha notato, all’altezza della rotonda d’intersezione con via San Giovanni D’Acri, un uomo a piedi, che, barcollando, attraversava la strada costituendo un pericolo per sé e per gli altri.

I militari si sono quindi accostati per sincerarsi delle condizioni dell’uomo e accertarsi che liberasse la strada senza conseguenze ma, appena avvicinato, egli si è scagliato violentemente contro gli operanti attaccandoli con calci, pugni e morsi.

L’incomprensibile reazione dell’uomo, dovuta allo stato di forte alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol, è stata infine contenuta solo con l’aiuto di un’altra pattuglia del pronto intervento.