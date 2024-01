A Genova la cerimonia in ricordo dell’eccidio di Forte San Martino

Questa mattina, alle 10:30, alla presenza delle Autorità civili e militari, è stato commemorato l’80° anniversario dell’eccidio di Forte San Martino.

La cerimonia, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri Generale di Brigata Gerardo Petitto, del Prefetto di Genova Cinzia Teresa Torraco, del Sindaco di Genova Marco Bucci, di Giacomo Ronzitti Presidente dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea “R. Ricci” e del Presidente dell’ANPI è stata preceduta in Via Gobetti, dalla deposizione della corona alla lapide che ricorda i Martiri, che ha visto schierati rappresentanze di militari e di forze di polizia.

La cerimonia, ha voluto ricordare l’eccidio di 8 antifascisti ed il coraggioso atto del Tenente dei Carabinieri Giuseppe Avezzano Comes e dei suoi uomini.