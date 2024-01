A Genova il padre della house music, venerdì 19 gennaio arriva Lil’ Louis

Genova. Il collettivo Free Soul a Genova si prepara a regalare ai suoi seguaci un inizio d’anno straordinario. A un mese di distanza dalla notte di Robert Owens, il 19 gennaio vedrà infatti l’eccezionale presenza di Lil’ Louis al Casa Mia Club, una figura leggendaria e fondamentale nella storia della musica house.

Lil’ Louis, noto anche come il padre fondatore della house music, ha plasmato il panorama musicale fin dalla sua giovinezza. Cresciuto nel cuore di Chicago, ha iniziato la sua carriera da DJ a soli 12 anni, contribuendo alla nascita della house. Nel corso della sua carriera, Louis ha prodotto e scritto/co-scritto per molti artisti di spicco, tra cui Jay-Z, Lil Kim, Babyface, Meshell N’degeocello, GrooveTheory/Amel Larieux, Donna Summers, Bassment Jaxx, Louie Vega, oltre a produrre per colonne sonore come Jason’s Lyrics e Woo.

La sua influenza ha attraversato generazioni, e la sua presenza al Casa Mia club il 19 gennaio promette una notte indimenticabile per gli amanti della musica elettronica. Questo è il 49° tour ufficiale dell’illustre carriera di Lil’ Louis, e per valorizzare questo traguardo, è previsto un evento speciale di incontro e saluto dedicato agli addetti ai lavori e agli appassionati.

Prima della serata i partecipanti avranno l’opportunità unica di partecipare a discussioni con l’artista, nonché di vedere contenuti video esclusivi che raccontano la storia di Louis e in generale dell’house music. La partecipazione a questo evento esclusivo è su invito, e coloro interessati possono registrarsi tramite i canali ufficiali di Free Soul.

Sia al meet&greet sia al party al Casa Mia Club non sarà ammesso l’uso dei cellulari, un modo per godersi il momento e la performance in maniera genuina.

INFO

Meet&greet del The 49 Tour di Lil’ Louis, venerdì 19 al Casa Mia Club (Liv-1)! Inizio alle 18:00 e fine alle 19:30.

Programma:

•⁠ ⁠Proiezione snippet del docufilm sulla sua carriera

•⁠ ⁠Lil’ Louis si racconta

•⁠ ⁠Domande & Risposte

•⁠ ⁠Cocktail

L’incontro è riservato agli addetti ai lavori ed è gradita la conferma entro e non oltre Giovedì.