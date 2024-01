80esimo anniversario dell’eccidio di forte San Martino, domani la commemorazione

Genova. Si terrà domani, a partire dalle 10, in via Piero Gobetti, la cerimonia di commemorazione dell’eccidio di Forte San Martino, dove persero la vita, per mano dei nazisti, otto concittadini genovesi.

La cerimonia inizierà proprio in via Piero Gobetti, dove saranno deposte le corone ai piedi della lapide in memoria dei martiri, per poi proseguire, alle 10.30, a Forte San Martino, con l’orazione commemorativa del sindaco di Genova Marco Bucci.

La cerimonia, a cura del Comitato Permanente della Resistenza della provincia di Genova, ricorda gli otto genovesi trucidati il 14 gennaio del 1944 per mano degli ufficiali della GNR e dai nazisti:

Dino Bellucci, professore, Giovanni Bertora, tipografo, Giovanni Giacalone, straccivendolo, Romeo Guglielmetti, falegname, Amedo Lattanzi, giornalaio, Luigi Marsano, saldatore elettrico, Guido Mirolli, oste e Giovanni Veronelli, falegname che vennero condotti al Forte di San Martino per essere fucilati. A questo ordine si ribellarono, con coraggio, il tenente dei Carabinieri Giuseppe Avezzano Comes e il plotone ai suoi ordini.