18enne mette in vendita una giacca su Instagram: si presentano in tre, lo picchiano e lo rapinano

Genova. Aveva messo in vendita un giubbotto di marca su Instagram e ieri pomeriggio aveva fissato l’appuntamento con l’acquirente in via Sapello, nel quartiere di Pra’, a Genova.

Al momento dello scambio però l’acquirente, un minorenne straniero, si è presentato con due amici. Il venditore, un 18enne italiano, è stato preso a calci e pugni e buttato a terra.

Gli hanno preso tutto quello che aveva con sé: oltre al giubbotto con dentro il cellulare e il portafoglio gli hanno rubato anche un cappellino di marca e le scarpe Nike.

Sul posto è arrivata la polizia: il ragazzo ha detto che conosceva di vista l’acquirente e ne ha fornito la descrizione. Indagini in corso.